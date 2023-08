Irarragorri habla en Covadonga sobre el fichaje de un delantero para el Sporting: "Haremos un esfuerzo"

Traje gris, camisa clara y el gesto concentrado de siempre. Sin lugar a la euforia por el último y rotundo triunfo, Alejandro Irarragorri hizo balance del inicio de la temporada del Sporting tras la visita a la Santa Cueva. "Tuvimos golpes duros, pero también aprendizajes. Así se crece y se fortalece. Nos veo hoy con una posibilidad de revancha importante en esta temporada", señaló el presidente rojiblanco, sin querer adelantarse al derbi, ya a la vuelta de la esquina, ni mucho menos a si el conjunto gijonés optará a final de temporada a estar en la zona alta de la tabla. Sí dejó la puerta abierta a la llegada de un delantero. "Haremos un esfuerzo", confesó en relación a las llegadas en estos últimos días de mercado.

El triunfo. "Lo primero fue ver la manera con la que los aficionados recibieron al equipo. Fue sensacional. Todo eso va sumando a través de todo lo que se va construyendo y reconstruyendo en el club, en todos los sentidos, al trabajo de los jugadores, míster y staff, para hacer un primer tiempo muy importante con un rival que juega bien al fútbol y con el que teníamos cuentas pendientes de la temporada pasada. El triunfo es la puerta hacia un nuevo desafío. Estamos preparándonos para lo que viene el próximo fin de semana".

Ilusión. "Tenemos grades fichajes, grandes renovaciones y un plantel muy completo línea por línea. Tenemos un plantel que ha crecido, ha sufrido y que hoy tiene las cosas más claras. Como institución, estamos ante una mejor situación para enfrentar lo que venga".

El delantero. "Lo seguimos buscando. Y seguimos buscando los ingresos que puedan generar los espacios en el límite salarial. Buscaremos siempre fortalecer al equipo desde adentro y también con la llegada de jugadores de afuera".

Objetivo final. "Trato de vivir en el presente y especular con el futuro no sirve de mucho. Estamos más enfocados en el proceso que en los resultados. Los resultados llegan a consecuencia del proceso. Hay que darlo todo, con el talento que hay, con la afición que tenemos, con el césped que tenemos y ayudará a disminuir de forma importante las lesiones, el equipo estará preparado para afrontar una temporada de grandes satisfacciones".

Mundial 2030. "Las chicas (la selección española femenina de fútbol) merecen todo el reconocimiento. Esto hace crecer las expectativas de España para ser sede en el 2030. En cuanto a Asturias, seguimos trabajando. Hemos hablado con el nuevo gobierno. Tiene que ser una convicción de todos".

Mejor plantilla. "No ha sido un proceso fácil. El año pasado no fue un año fácil, en ningún sentido. Estuvimos más cerca del descenso que del play-off. Todo eso fortalece. La vida no está en lo que te pasa, sino en cómo reaccionas ante lo que te pasa. Veo un grupo que ha reaccionado con una firme convicción de estar mejor, más firme, más unido, con muchos más claros sus roles. Dará grandes resultados. Vimos pinceladas de gran talento (ante el Mirandés) y tres goles entre los mejores del fin de semana".

El derbi. "Me enfoco en el hoy. Sería irresponsable hacia nuestros rivales pensar de aquí hasta ese momento. No sé si estaré en el derbi, tengo muchos compromisos. Probablemente no esté".

Final de mercado. "Estoy muy contento del plantel que tenemos. Estoy contento en lo individual, pero más del grupo que se está formando todos los días. Haremos un esfuerzo. Podemos mejorar, particularmente adelante. Buscaremos generar esas llegadas".