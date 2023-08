La Asturiana, el Covadonga y el Navarro acuden a Las Rozas para participar en la asamblea extraordinaria de la RFEF

Tres representantes del fútbol asturiano estarán hoy presentes en la asamblea extraordinaria que tendrá lugar en Las Rozas y que supondrá el fin de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. Podrían haber sido cuatro, pero el Sporting (uno de los 6 clubes de Segunda que pueden acudir, junto a Leganés, Eibar, Tenerife, Zaragoza y Elche) no estará en el acto ya que no entiende el carácter extraordinario cuando en el orden del día no se refleja motivos para ello.

Sí estarán en Las Rozas tanto la Federación Asturiana de Fútbol como el Covadonga y el Navarro, representantes de los clubes del Principado. Por la Asturiana será José Ramón Cuetos Lobo, el presidente, el que lleve la representación. La federación regional siempre ha sido afín a Rubiales, aunque ayer se mantenía la expectación sobre lo que sucederá en la asamblea. En una línea similar acudirán hoy los clubes. Juan Carlos García Bernardo, presidente del Navarro, señaló ayer: "creo que debemos estar presentes en la asamblea, hay que escuchar y tomar decisiones". Para García Bernardo, "lo que pasó lo pudimos ver todos, pero hay que escuchar los argumentos de todo el mundo". Además, el orden del día anunciado, argumentan los que estarán allí presentes, no permite conocer en detalle lo que allí se votará. El Oviedo apoya a Hermoso. Otro club asturiano, el Real Oviedo, no participará en la asamblea al no estar convocado, pero sí hizo público su apoyo a la futbolista Jenni Hermoso. Se da la circunstancia de que la internacional española es futbolista del Pachuca, del mismo dueño que el conjunto carbayón. Ayer, en la presentación de Cazorla, Martín Peláez, presidente de los azules se refirió al asunto: "Jenni es una jugadora del grupo y desde Pachuca la apoyamos y estaremos a su lado".