El Gobierno mueve ficha tras confirmarse que Luis Rubiales ni dimite y seguirá como presidente de la Federación Española de Fútbol. El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ofreció una rueda de prensa en la que manifestó lo siguiente:

"Comparezco ante ustedes con la voluntad de hablar sobre lo ocurrido con Luis Rubiales y lo acontencido en Sídney. Como ha venido explicando el CSD ha querido ser muy pulcro en los procedimientos a seguir en este caso. Fruto de ello desde el primer día dijimos que nos queriamos realizar una acción concreta hasta que la Federación realizase su asamblea extraordinaria y precisamerte por la celebración y porque los resultados no han sido los esperados a ojos del Gobierno. El señor Rubiales hoy no ha estado a la altura de lo que se esperaba ni de lo que esperaban las jugadoras, ni lo que esperaba el Gobierno ni la sociedad española. Ha defraudado su reacción. No ha hecho lo que debía. Consideramos que las explicaciones no se corresponden con sus actitudes y, por tanto, queremos ser muy claros que la asamnbela lejos de resolver la situación y calmar el contexto en que nos ha bía metido lo que ha hecho es avivar la polémica. El martes le dijo el presidente que tenía que dar más pasos y lejs de atender eso lo que ha hecho es agravar la situación.

El Gobierno de España no va a estar impasible ante esta situación. El señor Rubiales ha dficho que no se iba, lo que le queremos transmitir es que el camino de este Gobierno con la presidentrecia de RFEF ha acabado. El Gobierno inicia los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y si el TAD lo tiene a bien y el CSD está en disposición de hacerlo, le suspenderemos en sus funciones como presidente. Hoy elevaremos una denuncia ante el TAD por una falta muy grave y si el TAD tiene a bien en los próximos días evaluaremos en el CSD si esa falta muy grave puede inhabilitarle. Hemos llegado a un punto en el que el Gobierno actuará y el TAD recibirá una denuncia propia del CSD. La denuncia llegará esta tarde y solicito que haya una reunión extraordinaria el próximo lunes, porque todo el tiempo que podamos ganar será bienvenido. Si incoa el expediente y considera que esa falta muy grave merece el inicio de la tramitación nosotros de forma inmediata convocaremos a la Comisión Directiva con toda la dcumentación pertinente. Esto debe ser el Metoo del deporte español".