Jenni Hermoso, jugadora de la selección española, ha hecho un comunicado para responder a las palabras de Luis Rubiales sobre el beso tras la final del Mundial femenino. La campeona del mundo ya se pronunció a través de su sindicato, FUTPRO, pero ha querido salir al paso ella misma y explicar su postura tras la negativa del presidente de la Federación a dimitir. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente”, afirma la delantera madrileña sobre lo ocurrido el pasado domingo, desmitiendo a Rubiales y asegurando que "no tolerará que se ponga en duda su palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

Rubiales: "Fue un beso espontáneo y mutuo" Además de cargar sobre ella la responsabilidad del futuro de Rubiales, Hermoso tuvo que aguantar en su discurso la reconstrucción de los hechos según la versión del presidente de la Federación. "Fue un beso espontáneo y mutuo. Jenni me levantó del suelo, luego nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti'. Ella me dijo: 'Eres un crack' y yo le dije: '¿Un piquito?', a lo que me dijo: 'Vale'", justificó el máximo mandatario, aferrado a su puesto. "Hay mucha gente que, aunque silenciada, me está apoyando. Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo y llamadas que he recibido", añadió. Antes de que Rubiales manifestase su negativa a dimitir, la FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, decidió abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la RFEF.