Después de su exhibición el pasado domingo en Zandvoort, donde dejó un doble adelantamiento de salida para la historia y regresó al podio tras dos meses y medio de sequía, Fernando Alonso llega confiando a Monza, aunque sabe que el circuito italiano no favorece precisamente a Aston Martin. Uno de los puntos débiles del AMR23 hasta ahora ha sido su déficit en punta de velocidad, imprescindible en Italia, pero el asturiano asegura que el "paso adelante está confirmado" y espera poder luchar por un buen resultado este fin de semana.

"Monza es especial y se guarda con mucho cariño. El paso adelante está confirmado, lo dimos, pero igual hay que esperar a Singapur o Japón. Monza es un circuito muy específico donde el ‘drag’ y la eficiencia aerodinámica es importante, fue nuestro punto débil al inicio. Con la punta en rectas que íbamos muy lentos, sobre el papel este circuito no nos va tan bien, a ver si podemos sacar un buen resultado”, ha apuntado Alonso a su llegada al Autódromo italiano, conocido como el 'templo de la velocidad' ya que en su larga recta se alcanzan récords.

"Vengo aquí sin objetivos concretos, con ganas de salir a la pista, ver cómo se comporta el coche. A principio del año habríamos tenido esta carrera en la agenda como una de las preocupantes, porque el Aston Martin era muy rápido en las curvas y muy lento en las rectas. Es cierto que hemos mejorado bastante, pero sigue siendo un circuito al que tememos, de alguna manera", confiesa.

La F1 no es cuestión de edad

Uno de los principales objetivos de Alonso es distanciar a Hamilton en el pulso por el tercer puesto del Mundial de pilotos. El británico, sexto en Zandvoort, está ahora a 12 puntos. A Alonso, que cumplió 42 años en julio, le han preguntado en la rueda de prensa por la renovación del heptacampeón de Mercedes, que se ha confirmado esta mañana.

"En el mundo del motor los equipos eligen el crono. Nunca he visto a ningún equipo de rallies, MotoGP o F1 que entre dos pilotos escoja al más lento. Si yo fuese jefe de equipo ahora mismo y tuviese que escoger a Hamilton o el más joven de la parrilla o un piloto prometedor de la F2, pues me quedo con Hamilton hasta que tenga 80 años, hasta que alguien me demuestre que va más rápido él", ha defendido Fernando.

"La edad es un problema si estás desmotivación o ya no estás al cien por cien de tu rendimiento, cansado de tanto viaje y de la vida que llevamos. Pero Hamilton sigue rindiendo al máximo y que su única vida y preocupación es la F1, como puede ser mi caso también", ha profundizado Alonso.

Con los "deberes hechos" en Monza

Aston Martin introdujo en Países Bajos, a la vuelta del parón de verano, una actualización importante, incluído el nuevo suelo, con el objetivo de recuperar el nivel competitivo de su monoplaza, con el que Alonso encadenó seis podios a principios de temporada. Las expectativas se cumplieron y el español terminó segundo en casa de Verstappen. Sin embargo en el equipo de Silverstone mantienen un discurso prudente.

"Si quieres jugar un papel en el campeonato tienes que ser competitivo en todo tipo de circuitos. Es importante que en pistas como Monza o este año en Las Vegas, hagas tus deberes. Creo que hemos hecho los deberes para Monza y también hay que hacerlos para Singapur.", considera el jefe de Aston Martin, Mike Krack. "De momento llevamos una carrera en la que lo hemos hecho mejor que en las precedentes. Hemos dado un paso adelante, pero hay que confirmarlo ahora en las próximas carreras, porque no hay que olvidar que algunos rivales tuvieron problemas también en Zandvoort. Monza es distinto porque el circuito es muy diferente con muchas rectas, alerones traseros pequeños y tenemos que ver si podemos confirmarlo", matiza.