Este jueves se celebrará en el Foro Grimaldi de Mónaco, a las 18:00 horas, el sorteo de grupos de la Champions League para su edición de la temporada 2023-24. Un sorteo en el que participan cinco equipos españoles repartidos en tres de los cuatro bombos. El Sevilla, como campeón de la Europa League, y el Barcelona, como campeón de Liga, estarán en el primer bombo. En el segundo aparecen Real Madrid y Atlético, mientras la Real Sociedad estará en el cuarto.

La distribución de los bombos es engañosa, porque hay más potencial en el bombo 4, el de la Real Sociedad, que en el tercero, en el que no hay representación española. Así, el tercero alberga a clubes como Salzburgo, Estrella Roja, Shakthart o Braga, mientras en el cuarto aparecen el nuevo Newcastle ‘dopado’ por el dinero saudí, la propia Real Sociedad muy bien reforzada con la llegada de Kieran Tierney, Arsen Zakharyan, André Silva y Hamari Traoré. En ese último bombo también aparecen el siempre complicado Galatasaray, y el Unión Berlín, uno de los equipos de moda en la Bundesliga.

Mbappé o Haaland

Analizando los cruces que podrían darse, el sorteo podría cruzar al Real Madrid con el París Saint-Germain de Kylián Mbappé y Luis Enrique o volver a medirle al Manchester City de Guardiola y poder vengarse de la eliminación en las pasadas semifinales. Sevilla y Barça, por su parte, tienen rivales muy complicados en el bombo 2 en el que están el Manchester United, el Inter subcampeón de Champions, el nuevo Borussia Dortmund o el Arsenal de Arteta, siendo el Milan el rival a evitar en el bombo 3.

El Barça de Xavi tratará de evitar un grupo tan fuerte como el del año pasado (Bayern, Inter y Viktoria Plzen), del que terminó quedando fuera de la Champions, mientras el Atlético de Simeone confía en tener uno más accesible que el que le sacó de Europa la pasada temporada (Oporto, Milan y Liverpool), quedando últimos y no pudiendo jugar ni siquiera la Europa League.

La Real Sociedad regresa a la Champions League diez años después de su última participación, en la temporada 2013-14 con Jagoba Arrasate en el banquillo, cuando se midieron a Manchester United, Bayer Leverkusen y Shaktar Donetsk y no pudieron ganar ningún partido. El destino podría volver a enfrentar a los donostiarras a los ingleses y los ucranianos, pero a no a los alemanes, porque el conjunto que dirige Xabi Alonso no se ha clasificado para la Liga de Campeones en esta edición pese a la buena trayectoria que ha tenido con el tolosorra en el banquillo.

El Sevilla, por su parte, ha participado ocho veces en la fase de grupos de la Liga de Campeones en los últimos años, siendo su máximo logro el pase a cuartos de final en la temporada 2017-18. Los de Mendilibar, que llegan después de vender muy cara su piel en la final de la Supercopa de Europa en Atenas ante el City, con el que cayó en los penaltis, esperan evitar a los conjuntos de la Premier que le puedan caer desde el bombo 2, tanto Manchester United como el Arsenal, o el hueso duro que aparecen en el bombo 4, el Newcastle de Howe.

Bombos en el sorteo de la Champions

Bombo 1: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Nápoles, Bayern Múnich, PSG, Benfica y Feyenoord.

Bombo 2: Real Madrid, Manchester United, Inter Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Oporto y Arsenal.

Bombo 3: Shakhtar Donetsk, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja, PSV o Rangers, Braga y Copenhague o Rakow.

Bombo 4: Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Lens, Union Berlin, y Amberes o AEK Atenas.