Nunca tuvo una rueda de prensa de Luis de la Fuente tanta expectación, ni siquiera la de su presentación como seleccionador absoluto de fútbol. Pese a la masiva presencia de medios de comunicación, la Federación apostó “por darle normalidad al asunto” llevando la comparecencia al salón Luis Villalonga, la sala pequeña situada junto a los vestuarios y el campo de entrenamiento. El sitio habitual donde comparecen los internacionales durante las semanas de concentración de la selección, descartando que se celebrase en el salón principal de la Ciudad del Fútbol, el Luis Aragonés. El lugar en el que fue presentado De la Fuente o donde se conocieron en las listas para el Mundial femenino o la Final Four de la Nations League.

Veinte cámaras, el triple de las habituales, con mucha prensa de información general y del corazón, fueron testigos en una sala abarrotada de la declaración que leyó De la Fuente de arranque disculpándose por lo acontecido. "Me gustaría explicar lo que viví en la asamblea del viernes. Ante le repercusión política social quiero aprovechar mi espacio como seleccionador para explicar la situación alli vivida. He recibido duras críticas, que son totalmente merecidas. Lo lamento y comprendo esas críticas. Pido perdón pro ello. Es injustificable lo que hice, pero lo que estoy tratando es de contar el contexto. Lo viví desbordado y no supe gestionarlo. No me reconozco al verme en las cámaras", apuntó el seleccionador.

"Fui a una asamblea convencido de que asistiamos a un acto protocolario de despedida de un presidente, pero se convirtió en otra situación para lo que no estábamos preparados. No me he sentido traicionado por Luis Rubiales, pero entramos en shock cuando vimos que no era así. Me quedé en blanco. Siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años de entrenador siempre he tenido un comportamiento intachable. Todos recordamos lo que pasó en Sídney y ni Jenni sin sus compañeras son culpable de lo que allí pasó. Para acabar quiero felicitar a las jugadoras por el título conseguido", apuntó el de Haro.

Aplausos ante "el falso feminismo como lacra"

De la Fuente habló de.l escenario en el que se produjo el hecho: "Estoy acostumbrado a que me cesen por los resultados deportivo, pero no a vivir estas situaciones de presión, de estress. No me voy a fustigar, solo puedo pedir disculpas". Y comentó sus aplausos en algunas de las afirmaciones de Rubiales: "Aplaudí cuando dijo que el falso feminismo es una lacra, cierto. Pero creo que quienes me conocen por mis actos, que es mi mejor aval, que estoy a favor de la igualdad. Creo que tengo derecho a equivocarme. Si pudiera echar el tiempo atrás te garantizo que no repetiría la conducta".

El seleccionador confirmó que no ha hablado con Jenni Hermoso ("no he contactado con Jenni, que está viviendo un momento difícil y no tiene ninguna culpa de ello. Pero no he contactado con ella"), y evitó pronunciarse sobre el veredicto del TAD sobre Luis Rubiales: "No soy juez, dejemos a los organismos pertinentes que resuelvan los casos y cuando ellos valoren lo veremos".

Nunca se planteó la dimisión

Por último, confirmó a pregunta de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, si se planteó la dimisión en algún momento por su comportamiento indecoroso como seleccionador: "No me planteé la dimisión, pero si te digo con total sinceridad que si en algún momento me hubieran planteado el cese lo habría aceptado sin ningún problema".