El Marino contiene al Compostela en Miramar

"En la primera parte intentamos dificultar su salida de balón, alejarles de nuestra portería, y eso requiere de un gran esfuerzo físico", comentó Sergio Sánchez, técnico del Marino, sobre el planteamiento en el empate contra el Compostela. "En la segunda mitad –prosiguió– cambiamos a un planteamiento más intermedio, cerrando los espacios, estando más juntos y llegaron nuestras ocasiones y se equilibró el partido". Además, Sánchez destacó la "disciplina" de los jugadores ofensivos para "ayudar a la defensa a hacer un gran partido". El avilesino Manel Menéndez, técnico visitantes y ex del Marino, comentó que fue un partido "de pocas ocasiones".

Reparto de puntos entre un buen Marino y un Compostela llamado a estar en la zona noble de la tabla. Pese a que no hubo muchas ocasiones de gol en ninguna de las dos áreas, ambos guardametas firmaron intervenciones de mérito. Denis dominó el juego aéreo y se mostró muy rápido en las salidas y el visitante Pato Guillén dejó tres intervenciones de mérito para negar el gol al conjunto de Miramar.

En el minuto 30, un córner botado por Juampa lo remató Pablo Antas libre de marca, pero su disparo se marchó desviado. El Marino aguardaba su oportunidad mientras el Compostela manejaba la posesión de balón, pero en la segunda mitad los jugadores de Sergio Sánchez ajustaron su posición en el campo y se encontraron mucho más cómodos y con más presencia en campo rival.

En los primeros compases tras el descanso, dos disparos de Miguel Cuesta y de Lora fueron repelidos por el guardameta del equipo gallego, respondiendo el Compostela mediante una falta directa ejecutada por Jaime Santos que se estrelló en la barrera.

El Marino, que se desplegó bien por las alas, tuvo una ocasión en una acción en la que Guaya buscó un pase al borde del área que Miguel Cuesta remató con la izquierda, obligando a Guillén a firmar una parada de mérito para evitar de nuevo el gol local.

En el minuto 84, el colegiado señaló una rigurosa falta de Miguel Cuesta sobre Manu Barreiro que el propio delantero ejecutó sin fortuna, estrellando el esférico en la barrera.

Abraham, delantero madrileño cedido por la cantera del Real Madrid, aportó buenos minutos después de su entrada en el campo como debutante con el equipo luanquín. El joven punta dispuso incluso de una oportunidad para darle la victoria a su equipo. En el tiempo añadido, tras recibir un pase de César García, controló de espaldas a la portería, y tras un buen giro sacó un disparo raso, ajustado a la base del poste, que obligó a Guillén a estirarse para evitar el tanto.

Justo reparto de puntos en Miramar, con los dos porteros muy inspirados y con un Marino muy sólido en defensa a nivel colectivo y un Compostela que demostró su calidad técnica, pero al que le faltó mordiente de cara a la portería defendida por Dennis.

