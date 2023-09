Alejandro Balde, a sus 19 años, es ya uno de los pilares de la selección. Es el dueño de la banda izquierda y espera setguir progresando en la Roja. El jugador del Barça habló de todo en una entrevista con Prensa Ibérica y defendió la postura del vestuario en el 'caso Rubiales'.

Esta conentración ha empezado agitada con el comunicado de los jugadores contra Rubiales, ¿en qué estado se encuentran ahora?

Es verdad que han sido unos días agitados por todo lo que ha pasado. Al final, los cuatro capitanes hablaron y entre todos generamos una opinión. Salió el comunicado y todos nos remitimos a ello.

Rubiales los criticó con un vídeo de la serie ‘Merlí’, ¿era lo que faltaba?

No me he fijado mucho. Ya salieron los capitanes, como he dicho. Cada uno tuvimos nuestro punto de vista y tomamos la decisión entre todos.

Los jugadores del Barça tienen mucha relación con las futbolistas del equipo femenino como se ha visto en videos, redes sociales…¿se siente representado por lo que dijo Aitana Bonmatí en la gala de Mónaco?

Tenemos buena relación con ellas. Compartimos muchos momentos justos, hemos grabado muchas cosas juntos y se debería hablar más del objetivo conseguido. Ganar un Mundial es un orgullo para todos los españoles.

¿Le gustó el gesto de Aitana?

Sí, al final cada uno tiene su opinión. Hay que respetar los valores y apoyar esto.

"Lamine Yamal es espectacular"

Cambiando de tema, ¿cómo está del tobillo?

Tuve un pequeño problema, pero me recuperé bien y llegué bien contra Osasuna

Ahora toca la selección, ¿le dejó un sabor agridulce ver cómo España ganaba la Nations League y usted no podía estar por lesión?

Me lesioné en el penúltimo partido de Liga cuando tenía muchas ganas de ir a la Nations League. Pero me puse igual de contento. Es un título más por el equipo y es algo positivo.

¿Qué tal está resultando la integración de Lamine Yamal en la Roja?

Lamine es un niño, tiene 16 años, hay que ir poco a poco con él. Va ir demostrando la calidad que tiene.

De la Fuente lo definió como un jugador final, ¿cómo le describiría usted?

Diría espectacular. Con 16 años, hacer lo que hace en el campo, cómo juega, cómo si llegara toda la vida aquí. Nos va a dar mucho en el futuro.

Ha conseguido que nadie hable ya de Dembélé…

Ousmane era un jugador muy importante, que aportaba mucho en ataque. Se va uno, viene otro y nos va a dar más de lo mismo.

¿Cómo es Lamine Yamal en el aspecto personal?

Lamine es un niño muy tranquilo. Lo conozco de hace mucho en La Masia. Hemos crecido prácticamente juntos. Es un chico feliz, alegre, le gustan mucho las bromas. Y esto es lo más importante.

¿Gavi y usted le tienen que hacer de hermanos mayores?

Nosotros también somos muy jóvenes, tenemos 19 años. Dentro de lo que podemos, le intentamos aconsejar.

De Gavi se dijo en la primera concentración con De la Fuente, en la que usted también estuvo, que no había tenido un buen comportamiento, ¿le sorprendieron estos comentarios?

La gente siempre habla mucho, pero quien conoce a Gavi sabe que es un chico espectacular. De diez. Nunca ha estado metido en problemas.

Se ha ido Jordi Alba, ¿siente ahora más presión por ser el dueño del carril izquierdo?

Las ganas siempre son las mismas, el objetivo es el mismo desde el primer día. No miro si estoy yo o está otro. Intento mejorar cada día.

"¿Borja Iglesias? Estamos en un país libre

¿Qué tal con Luis de la Fuente? Se nota que le apoyan totalmente, aunque no se hablara de él en el comunicado.

Es un entrenador muy bueno, que lleva muchos años aquí, que conoce la casa, estamos a muerte con él. En el fútbol hay que ir con la idea del entrenador.

¿Qué le pareció la postura de Borja Iglesias de renunciar a la selección hasta que no hubiera cambios en la Federación?

Cada uno toma sus decisiones. Estamos en un país libre y cada persona decide lo que debe hacer.

¿Imagino con ganas de jugar su primera Eurocopa?

Sí, sería mi primera y significaría un orgullo podernos clasificar.

Con un equipo con mucho futuro…

Si somos un equipo joven, con mucho talento, en el futuro segurísimo se va a demostrar.

En el Barça igual, la juventud al poder.

Si, eso es bueno para la cantera. En el futuro se va a reflejar.

"Los Joaos son personas diez"

Ha llegado Joao Cancelo, ¿es un jugador en el que usted ya se fijaba por ser lateral y también poder jugar en ambos costados?

Es un lateral top. Normalmente me fijo más en los laterales izquierdos, que juegan en mi posición, pero es cierto que puede actuar por la zurda. Es un jugador que nos aportará muchísimo.

¿Joao Félix es un jugador diferente?

Es también un futbolista top. Puede aportar mucho en ataque, se verán sus cualidades y nos va a apoyar mucho.

Xavi habla mucho del vestuario como una familia, los Joaos tienen fama de conflictivos, ¿usted no cree que haya problemas con ellos de convivencia?

No creo. Por lo poco que he estado con ellos son personas de diez. Lo que se dice de ellos no sé si es verdad o mentira, pero somos una familia y eso es lo más importante.

"Ansu es como un hermano, pero volverá seguro"

¿Le da pena que jugadores de la casa se hayan tenido que ir como Abde, Eric o Ansu?

Cada jugador tiene que mirar también por él, si puede generar más minutos. Es cierto que es una pena. Ansu es como un hermano para mí, pero si decidió que es lo mejor, hay que apoyarle y en un año volverá, seguro.

Xavi también dijo que hay que mirar hacia casa y la otra cara son jugadores como Fermín, la Masia no para…

Para la cantera es muy importante ver a jugadores jóvenes que suben al primer equipo. Fermín es un jugador con cualidades muy buenas y lo va a ir demostrando.

¿Se siente como un jugador con peso en el Barça?

Cada uno tiene su propio peso en el equipo, cada uno aporta algo diferente. No diría que unos tienen más peso que otros. Si estás ahí es porque ahí todos tenemos la misma importancia.

"La Champions es un reto, un sueño"

El capitán Sergi Roberto dijo que quiere levantar la Champions.

Todos lo queremos. Es un reto, un sueño y algo que deseamos todos.

¿Futbolistas como Oriol Romeu o Gündogan también les vienen bien para poner ese punto de experiencia?

Si, para los jóvenes jugadores de esta experiencia, nos dan consejos, calma y es bueno para el equipo.

Habla de la familia, aquí parece hermano de Nico Williams, llegaron juntos a la concentración desde Bilbao…

Nos llevamos muy bien, tenemos una relación increíble, hemos pasado muchos veranos juntos y es como otro hermano para mí.

La pena es que nunca podrán jugar juntos, usted no es vasco ni él parece que se vaya a mover del Athletic.

(Risas) El futuro dirá. Él está ahí bien, yo bien aquí y ya se verá.