Oviedo, más azul que nunca: "El ambiente es una auténtica pasada"

Oviedo, como siempre, tenía ganas de derbi. Antes del partidísimo de Asturias –precedido por el saque de honor de la seleccionadora femenina Montse Tomé y el minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Marruecos–, las calles de la capital del Principado bulleron de oviedismo desde que el sol despuntó ayer por la mañana. En el parque, en el bar de la esquina, en el gimnasio o en el supermercado, una procesión de camisetas azules colonizó una ciudad que, una vez más y pese al delicado momento en el que llegaba el equipo, ofreció su apoyo incondicional a la causa.

Decenas de cientos de aficionados acompañaron a un autobús oviedista cuyo miembro más jaleado, paradojas del fútbol, no iba a jugar al partido, Santi Cazorla. Entre bengalas, gritos de aliento y cánticos glosando las supuestas maldades del enemigo –como también hicieron los radicales rojiblancos a su llegada al estadio–, los hinchas azules trataron de insuflar ánimo a sus muchachos camino de un encuentro que acabó resultando tedioso, quizá no tanto como para romper el amor entre los jóvenes Beatriz Huerta e Iker Suco. Oviedista ella, sportinguista él, confiaban antes del partido, el primero entre Oviedo y Sporting que iban a vivir juntos, en no reñir en exceso. "Esperamos seguir queriéndonos cuando acabe", bromeaban encarando los vomitorios del Tartiere.

El de Iván Casado y Susana Álvarez es un amor más consolidado, por el paso del tiempo y porque ambos comparten filiación oviedista. La pareja lleva ya muchos derbis juntos en el Tartiere. "Venimos juntos al campo desde hace 10 años" –decía él a las puertas del estadio– y ella le corregía: "¡Qué dices! ¡Más, más!". "Lo malo es que me tiene que aguantar cuando perdemos", bromeaba Iván, al que le cuesta "un poco más" que a su chica digerir las derrotas de su Oviedín. Desde hace no muchos años, se les ha sumado una nueva acompañante: su hija Nadia, que el año pasado vivió su primer derbi, con victoria azul. "Ojalá sea talismán también este año", deseaban. Tristemente para ellos, no fue así.

También había ayer en el Tartiere binomios íntegramente rojiblancos, como el formado por José Manuel Rodríguez y su hijo Izan. Camiseta de Djuka el papá ("es una pena que no pueda jugar, pero tenemos a Otero, que está que se sale") y de Izquierdoz el pequeño, tampoco coincidían en el pronóstico: José Manuel se barruntaba un 2-0 en contra, Izan pronosticaba un 1-2. No acertó ninguno.

Para algunos, el de ayer era su primer día. Es el caso de Pelayo López. Este joven mierense, oviedista de pro, se mudó este septiembre a la capital del Principado para estudiar la carrera y, de paso, abonarse al Oviedo. "La experiencia está siendo una pasada. Vienes con amigos, cantas, ves cómo sigue la gente al bus… es una barbaridad", relataba, fascinado, antes de un partido al que acudía acompañado de su amiga Geovanna González, para la que era su tercer partido contra los vecinos de Gijón en el Tartiere. Disfrutó la previa como si se tratase del primero: "Se vive con mucha felicidad, es una pasada".

Los hay que vinieron de lejos, caso de la legión de amigos y familiares de Sebas Moyano que acudieron desde el pueblo cordobés de Villanueva del Duque, tierra del jugador. "Seguimos a todos los equipos donde juega y hacemos dos o tres viajes al año por él. Esperamos disfrutar y que gane el Oviedo. Más nos vale, porque nos quedamos a dormir a su casa (risas)", relataba Juanjo Leal, amigo "de toda la vida" del extremo. Su sobrino, el pequeño Hugo Delgado Moyano, estaba convencido de que su tío marcaría un doblete para darle la victoria al Oviedo, "el mejor equipo del Mundo". Otra vez será.

Curioso binomio el formado por Lázaro y Héctor Antón, padre e hijo a los que les une la sangre pero, contraviniendo los mandamientos del fútbol, no los colores: al padre le tira el azul, al hijo el rojiblanco. "Cómo me iba a hacer del Oviedo, si estuvieron en Tercera", vacilaba Héctor a su padre, que surfea la rivalidad con filosofía: "Nos picamos un poco, lo típico, pero no hay que amargase, ye solo fútbol". El empate cercenó cualquier opción de chanza posible.

Mientras Oviedo y Sporting jugaban por el trono de Asturias, una acérrima oviedista pasaba por el altar. Marta Vicente, ya casada con Andrés Tovar, tenía dispuesto un jamón por si ganaba su Oviedín. Aún no ha trascendido si hubo indulto.