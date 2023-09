El Consejo Superior de Deportes (CSD) actuó desde el primer momento reclamando la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF (Real Federación española de fútbol). Pero no lo logró. Ni por la vía legal ya que el TAD (Tribunal de Administración Deportiva) consideró "grave" y no "muy grave" ese beso no consentido a Jenni Hermoso. Pero, al final, el dirigente ha claudicado.

Rubiales dimite como presidente de la RFEF "Rubiales ha hecho lo que tenía que hacer. Es lo que le habíamos pedido la ciudadanía española", ha revelado Víctor Francos, el presidente del CSD, a la Cadena SER. “Es una buena decisión porque beneficia al fútbol y al deporte español. La respetamos y la compartimos”, ha proclamado el máximo responsable del CSD. Cumplir los "cambios estructurales" "Ha sido mas severo el señor Rubiales consigo mismo que el propio TAD", ha dicho después Víctor Francos, exigiendo el Gobierno que “se cumplan los cambios estructurales” a los que se comprometió Pedro Rocha, presidente interino de la federación después de que la FIFA suspendiera durante 90 días a Rubiales. 📻🇪🇸 Victor Francos, presidente del @DeporteGob, en @Carrusel tras la dimisión de Luis Rubiales



🗯️ "Me parece curioso que el propio Rubiales haya sido más severo consigo mismo que el TAD, que no calificaba de muy grave lo que hizo" pic.twitter.com/KNZ2akGa0X — Carrusel Deportivo (@carrusel) 10 de septiembre de 2023 "No tendría ahora ningún sentido alargar de forma excesiva las elecciones. Pero no vamos a intervenir en la autonomía de la Federación", ha apuntado el presidente del CSD, indicando que se intentará limitar la Ley del Deporte para minimizar el poder asambleario en la búsqueda de que aparezcan más ‘Rubiales’.