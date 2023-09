El presidente de LaLiga, Javier Tebas, resaltó este lunes su preocupación por el "daño" que está teniendo el fútbol español, después de la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y advirtió que "a lo mejor" ha habido "cosas más graves" que podrían haber provocado su caída.

"Hemos pasado de un presidente suspendido a uno dimitido, la gestión del presidente ya se sabe, dependiendo de lo que diga hablaré o no hablaré, pero ya hay que preocuparse de otras cosas, como el daño que está teniendo el fútbol español en todo el mundo", declaró Tebas ante los medios tras la presentación en la sede de la patronal la iniciativa 'Talleres de reminiscencia basados en el fútbol'.

Al dirigente "no" le sorprende como ha sido la caída de Rubiales, porque "sabía que algún día pasaría algo", debido a la forma de llevar "todo al límite" del exfutbolista. "No es normal hacer una orgía después de una jornada de trabajo, no se daba importancia a muchas cuestiones que ocurrieron en la RFEF, a lo mejor había cosas más o menos graves con las que tenía que haber caído. Algún día tenía que pasar algo, y ha pasado", aseveró.

"Recuperar el fútbol nacional"

El dirigente acaba de regresar de un viaje por Latinoamérica y más allá de la dimisión, que no es "lo fundamental", le preocupa "mucho" como se ha tratado el tema fuera de España. "El daño es tremendo, es la mayor noticia sobre España en medios digitales de toda la historia", destacó.

El mandatario quiere "esperar" a la publicación de la entrevista que dio Rubiales a 'Sky' para tener una "interpretación", pero mientras prefiere centrarse en como queda el fútbol. "Tenemos que trabajar todos por recuperar el fútbol nacional, que nos va a costar muchísimo", confesó.

El abogado pensó que Rubiales se iba a librar porque "pelea hasta final" y sabe "poner las cosas muy complicadas", aunque esta vez había ido "demasiado lejos". "El problema es que lo lleva todo hasta el máximo posible sin mirar las consecuencias que puedan generar sus actos", argumentó.

Pese a que LaLiga no tiene voto en las elecciones de la RFEF, valora que deben ser las Territoriales quienes "marquen el camino" y que él no tiene "candidato" por "mucho que se escriba", aunque sí una línea a seguir. "No basta con el perdón, hay que eliminar el riesgo de que vuelve a suceder", comentó.

"No quiere controlar la RFEF"

Tebas desea que el nuevo presidente mejore la relación con LaLiga, ya que esta "no quiere controlar la RFEF", si no que ambas mejoren. "Lo que LaLiga desea es que el fútbol español siga creciendo y tener unas sinergias que nos permitan beneficiarnos a todos", apuntó.

De cara al Mundial 2030, el dirigente piensa que esta polémica puede "favorecer" a los países rivales de cara a organizarlo, pero no esconde que se está trabajando para evitarlo. "Yo intenté defender la reputación del fútbol español y eso se consigue siendo claro y trabajando para que estas cosas no pasen", expresó.

No quiso opinar sobre la actuación del Consejo Superior de Deportes, porque han tenido una situación "complicada", aunque sí que "pudo haberse evitado", aunque hay que dar pasos adelante. "Ahora hay que ver como plantear este desarrollo y que la federación tenga mas garantía sobre quién está al frente del fútbol español", recalcó.

Lamenta la huelga en la Liga F

Al presidente interino, Pedro Rocha, sólo le desea clarividencia y lo mejor que pueda hacerlo en este periodo de transición, en el que deben ser las federaciones territoriales quienes tomen el mando. "No vamos a liderar pasos, pero si ellos consideran que tienen que hablar y buscar una colaboración con nosotros, les vamos a escuchar, la RFEF es nuestra casa", ofreció.

Además, dejó claro que considera "un gesto grosero" el que realizó este domingo Víctor Mollejo tras marcar un gol al Zaragoza, pero que no tiene nada que ver con lo que hizo Rubiales, "Es muy diferente que lo haga un representante en un palco, a que lo haga un jugador, en el decoro deportivo es mucho peor lo que hizo el expresidente", concluyó.

Otro problema del fútbol español es la huelga en la Liga F, un proyecto que debe ir creciendo "paulatinamente" y en el que las futbolistas piden "más de lo que se les puede dar". "Como no se puede crecer es con huelgas y si ahora se esta hablando de nuevos patrocinios y derechos de televisión, si hay huelgas no van a llegar, y no se puede pedir todo la primera temporada", recalcó.