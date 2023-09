Carlos Sainz afronta este fin de semana el Gran Premio de Singapur después de completar una gran actuación en Italia, donde subió al tercer puesto del podio tras librar una agotadora batalla con los Red Bull y finalmente también con su compañero Charles Leclerc, al que le ganó la partida. Sin embargo, el piloto madrileño llega al circuito de Marina Bay con mucha cautela, ya que el monoplaza de Ferrari ha sufrido este año en pistas de alta carga aerodinámica y es consciente que "aquí va a ser más duro para nosotros que en Monza".

"No estoy seguro de que Monza fuera mi mejor actuación, porque ya había estado bien en las últimas carreras y con más confianza en el coche. En general estoy conduciendo mejor que el año pasado y lo estoy viendo, sobre todo en las últimas citas. Mi pilotaje es cada vez mejor y más consistente y espero mantenerlo aquí también", ha señalado Carlos en la rueda de prensa de la FIA en Singapur.

"Me siento adaptado al coche desde el principio de la temporada, lo que no sucedió el año pasado. Pero Red Bull está un paso por delante y nosotros luchamos, según las características de cada circuito, con Mercedes, Aston Martin o McLaren. No sé decir dónde podemos estar exactamente este fin de semana, en relación a ellos", ha reconocido Sainz.

Respecto a las características de la pista de Marina Bay, el madrileño apunta que "lo realista sería decir que no seremos tan consistentes como en Monza, que es un circuito de alta velocidad y de baja carga, que es donde mejor hemos ido este año. Pero hemos aprendido muchas cosas sobre el rendimiento en circuitos de alta carga y ojalá encontremos una solución para este fin de semana. Al margen de eso. aquí siempre hace calor, los neumáticos se degradan de otra forma, se trata de una carrera muy exigente en cuanto al físico y es difícil saber exactamente cómo iremos. Siempre hay un par de safety car y eso abre las posibilidades", ha añadido Sainz.