El Barça de Xavi tiene una deuda pendiente con la Champions. Y la quiere saldar en Wembley, un templo para todos los barcelonistas. Para ello, el de Terrassa cuenta con el mejor aliado posible, un Joao Félix que ha venido para marcar diferencias y devolver la ilusión europea. El portugués es un mago del balón, un futbolista capaz de de dejar boquiabierta a toda la grada, por cierto, cada vez más poblada. Está cumpliendo su sueño de niño y el aficionado azulgrana no puede estar más feliz.

Con los Joaos, porque Cancelo también juega lo suyo... y con Raphinha. El brasileño fue la novedad arriba, buscando Xavi repartir minutos y esfuerzos. Galones de pivote para un Frenkie de Jong que ya se atreve con todo, incluso con conducciones inverosímiles, y mucha superioridad en el centro del campo. Gavi no para, Cancelo se convierte en un interior más en la construcción, Joao Félix es arte puro y Gündogan está viendo la luz como prácticamente un mediapunta.

El Barça de los recursos

Con la incorporación de los portugueses, el Barça ha dejado de ser un equipo previsible. El peligro puede llegar por cualquier sitio y la ocupación de los espacios desencaja al rival. Hay mucho, muchísimo talento en este equipo.

Y de esto, de talento, va sobradísimo Joao Félix. Gol y asistencia en los primeros veinte minutos. Abrió la lata tras combinar con un excelente Gündogan entre líneas y romperle el portugués la cintura a su marcador para colocarla por donde quiso.

No quedó aquí el recital. Recibió un pase medido de Frenkie, galopó y regaló un centro al segundo palo que no desaprovechó Lewandowski -jugará mejor o peor, pero sempre está ahí, en la zona decisiva- para firmar el 'killer' polaco su gol centenario en Europa.

Quedó desactivado un Amberes que había arrancado con buen toque de balón, pero tuvo que desistir ante la avalancha azulgrana. Para no tener, los belgas no tuvieron ni fortuna. Raphinha se fue a la izquierda y su centro lo desvió a la red en propia el defensa Bataille. 3-0 como quien no quiere la cosa.

Once minutos de gloria

Un Barça avasallador, capaz de marcar tres goles en 11 minutos en su regreso a la máxima competición continental. Poco más se puede pedir. Con un marcador tan amplio y el calendario tan apretado, se trató de seguir gustándose, pero ya a otro roitmo. Aun así, dio para pedir sin éxito unas manos dentro del área de Coulibaly y firmar Raphinha un par de llegadas antes del descanso. Ter Stegen solo se dejó ver en un disparo de Muja que el alemán atajó con solvencia.

Solo arrancar la segunda mitad, buena declaración de intenciones con un remate algo forzado de Gündogan. Se cerró el Amberes de Van Bommel para, al menos, no encajar más... y se llevó el cuarto. Es todo potencia, para lo bueno y lo no tan bueno -otra amarilla evitable-, pero ¡qué necesario tener un Gavi en tu equipo! Reventó el balón en un rechace y lo celebró como siempre, como si le fuera la vida en ello.

Lamine debut... y dos grandes ocasiones

Pudo refrescar pronto Xavi con la entrada de Oriol Romeu y Fermín. Uno volvía a la Champions una década después, y el otro, debutaba. Frenkie y Gavi se llevaron una gran y merecidísima ovación.

Ninguna como la de Joao Félix cuando fue sustituido. Se hizo el remolón, poco a poco para escuchar a una grada que ya le idolatra. Las tuvo Cancelo, Lewy.... y Lamine Yamal. Toda la atención se volcó en el canterano, que buscó con ahínco ser el goleador más joven de la Champions. Tuvo dos grandes ocasiones. Hubiera sido la guinda al pastel. Pero seguro, seguro que lo conseguirá más temprano que tarde.