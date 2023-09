El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, reiteró que están "cerradamente a favor de las jugadoras" de la selección femenina en el conflicto que viven con la RFEF y afirmó que este martes a primera hora llamará "a las capitanas" para intentar convencerlas de que acudan a la concentración con la promesa de que el Gobierno hará "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la federación, admitiendo que si deciden no ir, no tendrán más remedio que "aplicar la ley".

"Estamos cerradamente a favor de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, pero yo no sé todavía por qué ha habido conflicto, porque es que soy incapaz de saberlo porque nadie me lo ha explicado, por qué hay un intercambio de, en teoría, de reproches, de nombres, de acusaciones, al Gobierno no le ha llegado absolutamente nada", señaló Francos en 'El Larguero' de la cadena SER.

El dirigente advirtió que "mediante amenazas e intimidaciones no se soluciona nada" y deseó que la convocatoria facilitada por Montse Tomé haya sido "pactada" con las jugadoras, dejando claro lo que pasará si no se presentan. "Entonces el Gobierno tiene que aplicar la ley, para desgracia mía, lo aseguro, que jamás querría hacer lo que tendría que hacer en ese momento", apuntó.

"Pero la ley es la ley, y la Ley del Deporte dice lo que dice, las leyes internacionales respecto a las convocatorias de las selecciones dicen lo que dicen, aunque yo todavía confío en que pueda haber una vía de solución. También tengo una sensación de haberse trasladado al Gobierno un problema que tenían ellos, es decir, vamos a ver, convocamos y después el Gobierno ya decidirá, así sanciono yo también", indicó.

Francos confirmó que había "hablado" con Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, que le había dicho que "estaban negociando" y que todavía "no sabía si iban a contar con algunas jugadoras del Mundial o de las seleccionables que firmaron el comunicado", pero que la situación era "complicada". "La siguiente noticia que he tenido es una convocatoria donde resulta que hay gente que está convocada que no quiere ir", lamentó.

"Yo, mañana martes, a las 8.30 o 9.00, llamaré a una serie de personas de la selección y voy a hablar con ellas", advirtió. "De la selección", respondió al ser preguntado si serían jugadoras o de la RFEF. "Y vamos a hablar porque pienso que hay un momento en el que el Gobierno tiene la obligación de intervenir y no todo vale. Tenemos la obligación de dar la cara y de intentar resolver un problema. No puedo asegurar a nadie resolverlo, pero voy a intentarlo", aseveró.

El mensaje a las jugadoras es que "el compromiso del Gobierno es con todas las consecuencias posteriores". "El Gobierno va a hacer lo que sea necesario para regularizar la situación de la RFEF, pero pedirlas que vayan a estos dos partidos porque queremos que sean campeonas olímpicas, que no es un tema menor y porque son las mejores", recalcó, indicando que hablará "con las capitanas".

"Eso no va a pasar, no lo vamos a hacer, somos un país serio. Tenemos unas jugadoras fantásticas que van a estar al frente de la convocatoria, estoy convencido. Yo pido confianza para que dejen al Gobierno poder hablar y también pido a la RFEF los cambios estructurales y profundos que prometió", subrayó.

El presidente del CSD dejó claro que el Gobierno habría acudido a intermediar si le hubieran "llamado", pero insistió en no entender como se ha llegado a una situación. "Hace un mes que pasó lo que pasó y el viernes jugamos contra Suecia. Llevo una semana preguntándole a la RFEF qué pasa y cómo está, y el resumen es que no ha pasado nada", declaró.

"Y también creo que de verdad que no tiene que ver con Pedro Rocha, tiene que ver con que había que hacer cambios profundos y estructurales y no se han hecho y que al frente de la federación siguen las personas que mandaban cuando pasaba lo que pasaba", añadió al respecto, confesando que tiene una relación "supercordial" con el dirigente.