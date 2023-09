Segunda actuación consecutiva poco convincente del FC Barcelona. Tres días después de la répica remontada en Montjuïc contra el Celta, el equipo blaugrana se tuvo que conformar con un empate en su visita a Son Moix. La reacción de los de Xavi, abanderada por Raphinha y los canteranos Lamine Yamal y Fermín López, se quedó a medias ante un rocoso Mallorca.

'Infierno' bermellón

Descansó Lewandowski, el héroe de la última visita azulgrana a Son Moix. Ferran Torres ejerció de ‘9’ en una noche en la que Xavi introdujo cinco cambios en el once inicial: cambió la pareja de centrales (Araujo e Iñigo Martínez defendieron el arco de Ter Stegen), otorgó galones a Gavi en el centro del campo y regresaron a escena Balde y Raphinha. Enfrente, un Mallorca en mala racha (una victoria en las seis primeras jornadas) que fue fiel a su esquema con cinco defensas, pero apostó por perfiles más físicos que técnicos. Darder y Morlanes empezaron en el banco.

Contagiados del imponente ‘O Fortuna’ del ‘Carmina Burana’ y los espectaculares fuegos artificiales (con coreografía incluida de los Dimonis) que les recibieron, el Mallorca protagonizó un enérgico inicio que sorprendió a los culés. Resultado al margen, el Barça había insinuado contra el Celta que su obra aún requiere tiempo para ser continua en la excelencia… y en Palma lo confirmó.

Un error en salida de balón de Ter Stegen en los compases iniciales acabó con el primer zarpazo local, premio a una puesta en escena bermellona extremadamente intensa y sofocante. Araujo acudió al rescate en primera instancia, pero el ‘pirata’ Muriqi desequilibró el electrónico tras el rechace del uruguayo.

El Barça, que había basado sus primeros ataques en balones en largo de Iñigo Martínez sin destinatario claro, intentó reaccionar al revés controlando el esférico. Lo consiguió, pero no fue capaz de imponer el guion de partido que le convenía. El Mallorca no sufrió demasiado para defender sus tímidos centros laterales. Cuando más cómodos parecían los baleares con el descontrol general, sin embargo, la rebeldía y la ambición de Raphinha rescataron al equipo catalán. Cosas del fútbol. Zurdazo raso desde fuera del área del extremo para ‘reanimar’ al conjunto barcelonista, que poco después tuvo dos extraordinarias ocasiones para remontar antes del descanso. El brasileño no definió bien en un mano a mano ante Rajkovic. El meta serbio, que ya había realizado una buena parada a Ferran, también evitó el tanto de Joao Félix.

En un tramo final de primera mitad de locura, los pupilos de Aguirre volvieron a golpear. Abdón Prats, ‘es Dimoni d’Artà’, penalizó una desconexión de Araujo, Iñigo y Ter Stegen, de nuevo poco acertado, para desatar el frenesí en Son Moix.

Juventud al poder

Xavi no hizo cambios en el descanso, pero Lewandowski empezó a calentar justo cuando Muñiz Ruiz señaló el comienzo de la reanudación. Declaración de intenciones del egarense y un mensaje claro a sus jugadores de ataque. Joao Félix 'escuchó' a su míster y acarició el empate con un disparo que se estrelló contra el palo. No fue su mejor noche, pero Ferran fue el damnificado.

El portugués sí que fue sustituido poco después para dar entrada a Lamine Yamal y Fermín López. Y las joyas de la Masia tardaron muy poco tiempo en marcar diferencias. El primero provocó un penalti que el árbitro consideró como tal, pero que anuló tras consultarlo con el VAR. El 'niño', tocado por una varita mágica, instaló el miedo en el cuerpo de los futbolistas del Mallorca. Fermín se apuntó a la misión de liderar la reacción azulgrana y no falló ante Rajkovic tras una asistencia de Raphinha. La jugada, por cierto, empezó en las botas de Yamal.

El Barça invadió campo contrario y lanzó su ofensiva en busca de una nueva remontada mientras el Mallorca lo intentaba con rápidas transiciones. Lamine fue un dolor de muelas para una retaguardia local que se dedicó a aguantar el chaparrón culé.