El seleccionador compareció en rueda de prensa en el estadio sevillano de La Cartuja para analizar el choque que medirá este jueves a España y Escocia (21:00), en partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024. Y lo hizo con una sonrisa en la cara porque "estoy encantado de estar en Sevilla, como podéis entender. Y Bryan Zaragoza también está encantado y se ha integrado muy rápido en el grupo. No solo en el lado humano, también en lo futbolístico. Por supuesto que podría estar de inicio, sobre todo porque le dije que fuese el que es y lo está siendo. Ya dije que no estar en la prelista no es excluyente. Le seguíamos y en ese momento, que venía de un gran partido ante el Barcelona, y pensamos que era el mejor para ese momento".

El riojano aclaró por qué Lamine viajó a Madrid pese a estar lesionado: "Lamine vino a Madrid por los protocolos, pero yo quería verle y hablar con él. Quería transmitirle tranquilidad porque es un chico de 16 años y ese es el motivo porque el que estuvo en la concentración pese a estar lesionado". También tuvo palabras para Ansu, del que dijo que "es un futbolista que en la selección se siente librado. Da gusto verle entrenar porque sabe que tiene el cariño y el apoyo en su juego y sus condiciones. Confío ciegamente en él. En su día a día se le nota esa felicidad" Además, De la Fuente aclaró que "Brahim es un jugador seleccionable por España y ha estado conmigo en la Sub-18, en la Sub-19 y en la Sub-20. Tiene toda la libertad, pero hasta donde yo sé quiere jugar con España". Sobre el partido ante Escocia advirtió que "este partido nos abre las puertas de la clasificación y es muy importante para nosotros. El equipo transmite confianza, responsabilidad, profesionalidad y el talento que tienen. Y respecto a Escocia, sacamos conclusiones. Ahora somos más fuertes y mejor equipo que entonces. Toca jugar al fútbol y demostrarlo. Trataremos de ganar este partido y los que vienen". Jesús Navas: "Sergio Ramos me ha dicho que quiere volver a la selección" Confirmó que "están todos los jugadores disponibles aunque hay alguno tocado, pero vamos a epserar hasta última hora. Espero un partido muy duro de Escocia porque es un rival muy potente y los resultados lo demuestran con una clasifiación con todos los partidos ganados. Escocia nos va a exigir la mejor versión". Y reveló entre risas que "en la vida de todo se aprende y ya no leo tantas prensa".