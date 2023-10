Día clave para el Avilés

Para Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, el duelo de hoy a las 12.00 horas ante el Pontevedra no será un encuentro más. El ovetense necesita una darle una alegría a la afición blanquiazul para no agotar el crédito ganado la pasada campaña, y por ello el encuentro se antoja como clave para su futuro. Eso sí, el escenario no puede ser más complicado. Al nivel del cuadro gallego, al que el propio técnico calificó como el rival a batir del grupo, se suman las ausencias que tienen los avilesinos, con dos pilares del equipo que tendrán que ver el partido desde la grada. Todo parece estar en contra, pero aún queda por ver el último truco de magia de Emilio Cañedo para intentar darle la vuelta a la situación.

La defensa que salga hoy al terreno de juego va a ser totalmente novedosa. El duelo ante el Coruxo dejó dos bajas para el Avilés. Julio Rodríguez, un fijo en el centro de la zaga, se tuvo que ir del campo lesionado tras el paso por vestuarios y Orfila, que apunta a ser el titular ante el Pontevedra, tuvo que vestirse de corto para sustituir al mierense. Pero la baja más sensible se produjo en los instantes finales. Iván Serrano vio una doble amarilla que le hace perderse el duelo ante el conjunto gallego por sanción. El lateral avilesino, uno de los mejores jugadores de este inicio de temporada del Avilés, es uno de los jugadores más utilizados por Cañedo y solamente en un encuentro no había salido como titular. Además, su ausencia tiene más miga ya que el entrenador ovetense no tiene más laterales izquierdos puros en su plantilla. Para cubrir la ausencia de Serrano hay dos grandes candidatos, como el propio Cañedo reconoció en rueda de prensa. Néstor Senra y Joel del Pino son las dos opciones que maneja el preparador blanquiazul para su defensa, dos hombres que tienen un perfil muy diferente. Senra, que normalmente juega como lateral derecho e incluso como central, sería la variante más defensiva. El problema es que el andaluz, internacional con la selección de Guinea Ecuatorial, llevaba cinco encuentros sin entrar en la convocatoria, lo que inevitablemente le provoca una falta clara de rodaje. El otro candidato, Joel del Pino, es un extremo de formación, lo que puede suponer un riesgo cuando enfrente tendrá al mejor ataque del grupo. El canario ya ha tenido minutos como lateral izquierdo esta temporada y en su etapa en el Linense también jugó en esa posición, aunque tiende a ser sancionado con facilidad cuando ocupa ese rol. La decisión dependerá de Cañedo. El Avilés necesita como agua de mayo su primera victoria en casa tras el mal inicio de Liga y tumbar a uno de los gallitos del grupo, el Pontevedra, supondría un golpe sobre la mesa ideal. Ahora toca dar la talla en el campo. Alorda, opción para el ataque blanquiazul Más allá de los cambios obligados en defensa, que llevarán al once a Pedro Orfila y a Néstor Senra, Emilio Cañedo medita dar entrada en el once a Alorda en el frente de ataque. Además, El delantero Claudio volvería al once tras caerse ante el Coruxo en favor de Isma Cerro. Atrás, Álvaro Fernández sumaría su segunda titularidad consecutiva tras ser suplente en la vista al Coruxo.