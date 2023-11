El tenista serbio Novak Djokovic avanzó este jueves a cuartos de final del torneo de París-Bercy, último Masters 1.000 de la temporada, después de remontar (4-6, 7-6(2), 6-4) al neerlandés Tallon Griekspoor.

El número uno del mundo renegó de lo lindo a pesar de empezar el primer set con un contundente 1-4 a favor. El de Belgrado voló pero perdió toda su inspiración de repente, entrando en errores no forzados mientras su rival conectaba un ganador tras otro.

El campeón de 24 'Grand Slam' empezó a molestarse por todo, la botella que no llegaba de su banquillo, los intentos de animar del público, hasta aceptar su mal momento con el 4-6 en contra. Al neerlandés no le bajó la contundencia en el segundo parcial, salvando tres bolas de 'break' incluso.

No encontró el camino 'Nole' ante un Griekspoor serio con su saque, pero salvó el momento más crítico, un 15-40 en el noveno juego. El serbio, que no competía en un torneo desde su victoria en el US Open hace dos meses, recuperó el color entonces y forzó una muerte súbita en la que terminó de subir el nivel.

Sin querer hincar la rodilla, el neerlandés aguantó por si volvía a presentarse la oportunidad de ganar al número uno del mundo, a pesar de perder su saque en el quinto juego. Djokovic dio algo más de emoción abriendo la puerta a su rival en el octavo, con un 4-4 que no tardó en revertir con el público en su contra.

El pique terminó de encender a un 'Nole' que salvó el mal día para seguir luchando por agrandar su diferencia en el número uno del mundo ante la persecución del español Carlos Alcaraz, eliminado a la primera en París-Bercy. El seis veces campeón del torneo se medirá en cuartos de final con el danés Holger Rune, a quien ganó en la final del año pasado, o el alemán Daniel Altmaier.