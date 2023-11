Nuevo circuito, nuevas circunstancias y una pregunta que flota en el ambiente en vísperas del Gran Premio de Las Vegas: ¿Puede ser vulnerable Max Verstappen en este escenario?. Fernando Alonso responde con franqueza. "No lo creo". El tricampeón de Red Bull solo ha dejado escapar tres victorias en las 20 carreras que ha disputado esta temporada. Y en las dos primeras, en Arabia y Bakú, fue batido por otro Red Bull, el de Checo Pérez.

Carlos Sainz tiene el 'honor' de ser el único piloto que este año ha superado a Max con otro coche. El madrileño lo consiguió en Singapur y está convencido de poder repetir la gesta este sábado en el 'Strip': "Tengo mejores esperanzas que recientemente porque el circuito parece que se adapta mejor a nosotros que los últimos. Largas rectas, como en Monza, curvas estrechas, como en Monza o Singapur. Quizá en las dos primeras curvas no seamos tan rápidos, pero en el resto de la pista, el Ferrari debería ser mejor y espero que eso nos ofrezca una buena oportunidad", augura.

[Clasificación del Mundial de Fórmula 1]

"Hemos trabajado mucho en el simulador y tengo ganas de ver al coche de seguridad dar vueltas para ver cuánto polvo hay o los baches, son cosas que puedes sentir, también saber si la pista estará resbaladiza", añade Sainz, prudente.

Max y los circuitos urbanos

Si hay un elemento en común en las tres derrotas de Verstappen esta temporada es que se dieron en circuitos urbanos. También sufrió especialmente en Mónaco, donde salvó la pole por solo 0.056 sobre Alonso y domingo pudo gestionar esa mínima ventaja para llevarse su victoria más difícil del curso.

El circuito de Las Vegas, alterna grandes rectas (la principal de 1,9 km de longitud) y zonas muy lentas y reviradas. Pero sin duda, lo que más inquieta a los equipos es la previsión meteorológica, con temperaturas que en estas fechas y a la hora del inicio de la carrera (22:00 locales), rondan los 5º en el desierto de Nevada (10º según los pronósticos más optimistas). Pirelli se ha preparado para este escenario, con su gama más blanda de compuestos (C3, C4 y C5) y jugará con las presiones más altas. Pero Mario Isola ya ha advertido que los pilotos van a tener muchos problemas de agarre y que dar con la puesta a punto idónea será fundamental.

"Hace bastante frío, no ha hecho tanto frío en ningún Gran Premio de este año. La pista es nueva y no tenemos experiencia con las temperaturas del asfalto y demás. Estas son condiciones completamente nuevas para el set up del coche. Tengo curiosidad por ver qué efecto tendrán las largas rectas", advierte Helmut Marko, que asume que a Red Bull le espera un fin de semana "bastante impredecible".

[Calenario de la temporada de la Fórmula 1]

El punto fuerte de Alonso

Alonso, por su experiencia, suele ser el mejor a la hora de adaptarse a una pista nueva en pocas vueltas. ¿Será suficiente para lograr aquí a la 33?. El asturiano lo descarta de entrada: "Sería bueno ganar una carrera y, especialmente, la primera carrera como un sitio como este, pero no creo que sea posible que ocurra. No creo que este sea uno los circuitos favoritos para nuestro paquete, creo que será difícil", advierte.

"Con cualquier circuito nuevo se necesita un poco de tiempo para familiarizarse. También será interesante ver los niveles de agarre, ya que siempre es un factor a tener en cuenta en los trazados nuevos y cómo influirán las bajas temperaturas, a las que no estamos acostumbrados este año. Además, es probable que la pista esté más resbaladiza de lo usual", explica.

"Quiero acabar la temporada fuerte con el mayor número de puntos posible. Es cierto que todos estamos pensando en 2024, pero queremos asegurarnos de que llegamos a la próxima temporada en la mejor posición posible y con una buena inercia de nuestro lado", concluye.