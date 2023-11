Barcelona, la clave del olimpismo

"Barcelona 92 cambió España, nos hizo ver el deporte de otra manera". Jorge García, director de competiciones de la Federación Española de Triatlón y presidente de la Familia Olímpica del Principado de Asturias, y Ramón Gallego, exárbitro de balonmano, charlaron ayer en Avilés sobre su experiencia dentro de las Olimpíadas. "No hemos sido deportistas, ya nos hubiese gustado, pero hemos disfrutado de unos cuantos Juegos", bromearon ambos, que tuvieron en su recuerdo a Juan Carlos Robles, exjugador de voleibol que estaba previsto que estuviese en el acto, pero cuyo acto falleció hace dos noches.

"Los Juegos de Barcelona fueron el cambio de una ciudad y pasar al color", contó Gallego, que hizo un ameno repaso a su trayectoria dentro del mundo del balonmano, tanto como árbitro como miembro del comité técnico. "Siempre le recomiendo a todo el mundo que vaya a unos Juegos, el ambiente es algo indescriptible. Nunca he visto un problema entre aficiones", señaló el gijonés, que también habló de su experiencia en "la ciudad de la Cocacola", Atlanta. "El modelo de negocio era muy diferente. El transporte era terrible. Fue como volver al blanco y negro", explicó el exárbitro, que en esas dos olimpíadas pitó las dos finales.

Sobre Sídney, el gijonés lo dejó claro: "sería la ciudad donde viviría si no estuviese tan lejos". "La libertar de movimientos era total, era un sitio increíble", apuntó Gallego, que en Atenas tuvo que explicarle a Carl Lewis como se juega al balonmano. Además, en esa experiencia se alojó en una academia militar, en frente del Queen Mary 2, el hotel de las estrellas NBA. En Pekín, el exárbitro tuvo la posibilidad de ver la maratón en tres sitios distintos, ya que su hotel estaba enfrente del Estadio Nacional. Luego, en Londres, llegó a entrenarse con varios atletas en la madrugada. "En Río ya no me gustó el ambiente, porque cuando se enfrentaba Brasil y Argentina, daba igual el deporte, parecían seguidores de fútbol", sentenció.

"Descubrí el triatlón de casualidad, y en Atenas tuve la suerte de entrar dentro de los Juegos", indicó García, que reconoció que tener una acreditación en unos juegos es como "entrar en un parque de atracciones". "Te encuentras con los atletas con una naturalidad pasmosa", aseguró el avilesino, que también hablo de Casa España, el lugar donde se reúnen todos los atletas españoles y en el que puedes llegar a encontrarte, tranquilamente, con el rey. "Los Juegos son un hito inolvidable, si me tuviese que quedar escogería los de Barcelona, donde estuve como voluntario, y los de Tokio, por la voluntad de la gente japonesa", finalizó.

Fundavi y la familia olímpica, unidos. El presidente de la Familia Olímpica del Principado de Asturias, Jorge García Martínez, y el presidente de Fundavi, Gerardo González Fuertes, han firmado en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés un convenio que les vincula como entidades aliadas hasta diciembre de 2025.