Fernando Alonso ha recibido el galardón por parte de la plataforma TikTok como una de las figuras públicas 2023. El asturiano no ha podido lograr todavía "la 33", pero sin embargo, ha sido premiado como una de las personas públicas más influyentes de este último año.

Desde el pasado 10 de Febrero, fecha en la que Alonso se creó una cuenta en TikTok, son frecuentes sus interacciones con los usuarios, lo que la hecho que tuviese más de 1 millón de seguidores en tan solo unos meses.

El doble campeón de F1 no ha podio estar presente en la gala que le acreditó como vencedor, pero si ha querido mandar un mensaje a sus fans: "Hola a todos. Me gustaría estar allí con vosotros, pero mis compromisos profesionales no me dejan, pero quería agradecer a todo el mundo por el premio de este año de figura pública de TikTok. Una plataforma de entretenimiento en la que nos lo pasamos bien, pasamos mucho tiempo en el día y bueno, me hace muy feliz recibir este premio. Enhorabuena a todos los premiados, seguiremos disfrutando", ha expresado Alonso.

El piloto no ha podido acudir. Se encuentra preparando la última carrera del año, que dará lugar este fin de semana en Abu Dhabi. En el último Gran Premio del calendario, el ovetense podrá optar a la cuarta plaza en la clasificación general, posición que ahora mismo posee Carlos Sainz.