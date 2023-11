Para un enamorado del ciclismo, para el joven corredor que disfruta yendo en bici, no hay nada mejor que conseguir un objetivo imposible para muchos, la mayoría, hacerse profesional y encontrar un hueco en el pelotón de las figuras del pedal. Pero muchas veces lo sueños se desvanecen cuando se circula entre estrellas que no se arrugan, que cambian el ritmo cuando aparece el menor repecho y que suben puertos como si fuesen impulsados a cuerda muchas veces. Y no hay manera de seguirlos. Se llega entonces a la meta cuando ya se han bajado los decibelios de la música del podio y los espectadores comienzan a marcharse.

Omar di Felice, un romano de 42 años, fue uno de aquellos corredores que trataron de emular a las figuras de su época como Alberto Contador, Alejandro Valverde o Vincenzo Nibali. Pero lo hizo sin triunfar y sólo enrolado en equipos italianos de lo más modesto como el Amore&Vita y el Nippo Endeka, y sin posibilidades de mostrar su habilidad en carreras como el Tour, aunque logró participar representando a Argelia, la nacionalidad de su madre, en el Mundial de Salzburgo de 2006. Lejos de colgar la bici quiso cambiar de faceta y buscar una nueva orientación al ciclismo profesional para convertirse en un corredor de retos de ultrafondo. Lo que era imposible para otros se convertía en una realidad para Di Felice; a cruzar desiertos con calor terrible o a pedalear por páramos donde el hielo y la nieve sustituían a las piedras y la arena. Esta semana ha empezado el objetivo más complicado; el no va más, hagan juego, señores, se trata de conquistar el Polo Sur con el manillar de su bicicleta después de haber superado pruebas tan difíciles como atravesar el Círculo Polar Ártico, la Transamérica o la Transmongolia, siempre con un objetivo solidario o reivindicativo, que en el caso que ahora lo ocupa es concienciar con su hazaña sobre el cambio climático y que su empeño deportivo se convierta en un hito en la lucha por seguir manteniendo al planeta en su mejor esencia. Omar ya se encuentra en la primera fase de una aventura que lo obligará a pedalear en condiciones extremas con temperaturas que alcanzan más allá de los 40 grados bajo cero para cruzar parte del helado continente y llegar al Polo Sur tras pasar unos días de aclimatación en el glaciar Unión, campamento base en la Antártida y después de volar hasta el punto de partida de su reto en la costa de Hércules Inlet. El recorrido Ahora aguardan los primeros 1.100 kilómetros con la única compañía del ruido del aire y del contacto de los neumáticos de su bici con el suelo y un desnivel de más de 2.500 metros para intentar alcanzar el Polo Sur a 2.835 metros de altitud. Desde allí continuará hacia las montañas Transantárticas, escalando el glaciar Leverett, y finalmente intentará regresar al Polo Sur en un total de casi 1.600 kilómetros de recorrido. Antarctica Unlimited es el nombre del proyecto que se convertirá en la travesía en solitario más larga en bicicleta por la Antártida. Omar, además, llevará a cabo el proyecto en calidad de autosuficiencia y sin ningún medio de apoyo. Según cuenta el veterano ciclista la decisión de emprender esta aventura en la Antártida se debe al hecho de que es un lugar especialmente afectado por el calentamiento global, un proyecto que se realiza “para concienciar sobre los problemas que rodean a los efectos del cambio climático”. Di Felice para hacer partícipe a todo el mundo de su iniciativa deportiva y solidaria ha permitido que se le pueda seguir en directo (https: //live.endu.net/antarcticaunlimited/) y ver en todo momento dónde se encuentra.