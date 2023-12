Un final revuelto en el Unionistas-Sporting: lío con el banquillo rival y con la grada

Al descanso, con motivo de la primera visita del Sporting al Unionistas, hubo un intercambio de regalos entre equipos. Y sonó por la megafonía el "Asturias" de Víctor Manuel. Y fue como si el himno popular de todos los asturianos aportase energía y vitalidad al equipo. Con ese orgullo tocado de ir por debajo en el marcador, el Sporting salió tras el descanso con una mentalidad más agresiva. Jordan, con un chut lamiendo el palo, y Duka, definiendo alto cuando encaraba al meta rival tras un pase de Villalba, intentaron asustar al Unionistas. Pero fue un espejismo.

Calcando el guion de la primera parte, en apenas siete minutos, de nuevo el conjunto salmantino tiró de efectividad. Un centro lateral lo acabó rematando Slavy al larguero, y en el rechace Camus hizo el segundo de chilena. Y no acabó ahí el buen momento de Unionistas ya que Ewan tuvo el tercero, pero acabó cruzando demasiado un mano a mano ante Christian Joel que hubiera supuesto la sentencia.

Con media hora por delante, Ramírez dio entrada a Guille Rosas y Gaspar para revitalizar al equipo, pero Unionistas continuó siendo el que más peligro creó en ese tramo de mitad de segundo tiempo, con Rastrojo estrellando un balón al larguero.

De ahí al final apenas creó ocasiones de peligro el Sporting, noqueado mentalmente y en el juego, para decepción de la Mareona. El partido se fue apagando, con los rojiblancos casi resignados, precipitados y espesos. Con la fiesta local en la grada, donde ya esperan a un Primera en la siguiente ronda, el partido se despidió con algún momento de tensión entre los dos equipos, que se subsanó con la expulsión del técnico local y de un jugador. Y se empañó aún más con el desafortunado lance de un grupo reducido de seguidores del Sporting con varios jugadores rojiblancos.

Con la vista puesta en Liga, con dos partidos ahora consecutivos en El Molinón para defender el puesto de ascenso directo, el Sporting debe demostrar que lo de Cartagena y Salamanca solo han sido dos tropiezos aislados.

En Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, el Sporting se llevó un gran aprendizaje, tras caer eliminado de forma clara frente a Unionistas, un rival de una categoría inferior. Noviembre y diciembre le han demostrado al conjunto de Ramìrez la necesidad de pelear por sacar la mejor versión y evitar excesos de confianza. Los rivales de la zona baja de Segunda le robaron puntos a los rojiblancos los últimos partidos. Y en la Copa, Unionistas, que tiró de efectividad marcando al inicio de cada tiempo –pero además tuvo otro par de ocasiones claras–, dejó en la cuneta a los rojiblancos, que no recibirán como regalo de Reyes a un equipo de Primera en El Molinón.

No fue en El Helmántico, al norte de la ciudad, pero el reencuentro del Sporting en un partido en Salamanca llegó en un coqueto Reina Sofía, en la zona Sur, con un equipo y afición que aspiran a recuperar la alegría de ver fútbol profesional de nuevo en la ciudad. La Copa no será en esta ocasión un balón de oxígeno como los dos últimas temporadas para el Sporting, que ahora ya solo le quedará el objetivo de intentar conservar los puestos de privilegio en Liga.

La Copa del Rey tiene ese encanto especial de que todo puede pasar. La diferencia de categoría por unos instantes desaparece. Los pequeños aprovechan siempre sus bazas, como la de la sorpresa inicial. Y en esa trampa cayó el Sporting, cuando apenas iban seis minutos y le concedieron una falta en la frontal al rival. Planas aprovechó esa oportunidad para batir ajustado al palo derecho de Christian Joel. Un tanto que permitió al modesto conjunto de Salamanca verse por delante y jugar con esa circunstancia favorable en adelante. El Sporting, con el susto en el cuerpo consumado, le tocó ponerse el mono de trabajo. Reaccionó rápido el conjunto de Ramírez, pero sin la misma efectivad que Unionistas. A los 10 minutos Jeraldino probó fortuna con un disparo de falta que se fue desviado, y a los 14 Pablo García tuvo la más clara, con un gran pase de Hassan entre líneas, que le dejó solo ante el portero, pero el balón se fue fuera rozando el palo.

El guion del partido dejó al Sporting con el control, pero a Unionistas cómodo, aguantando, esperando a que llegase alguna oportunidad más. Ni el paso de los minutos hasta el ecuador del encuentro puso nervioso al conjunto charro, mientras los gijoneses centraban su peligro en la chispa y desequilibrio de Hassan, algún intento aislado de combinación de Jordan poco fructífero, o un remate de Varane alto desde la frontal.

Ya sin margen para el Sporting de lograr remontar la eliminatoria copera ante el Unionistas de Salamanca, con el partido resuelto, el fenomenal ambiente en la grada se emborronó con un par de detalles que no pasaron desapercibidos. El primero llegó cuando se enzarzaron el jugador del Sporting Guille Rosas y el entrenador del Unionistas Daniel Ponz, cuando como reconoció posteriormente en rueda prensa Ponz le indicó al recogepelotas que no devolviese con tanta rapidez el balón. El árbitro, Cordero Vega, resolvió esa trifulca expulsando a Ponz y al jugador local Ewan.

El otro momento de tensión se vivió cuando los jugadores del Sporting se dirigieron al fondo donde estaba la Mareona, y en ese momento, tras recibir las críticas de un grupo reducido de aficionados, se enzarzaron en una discusión. Según explicó Miguel Ángel Ramírez (MAR) entrenador del Sporting, al término del partido se debió a un comportamiento inapropiado de un aficionado hacia un jugador. El club está tratando de identificar a ese aficionado.

"Lo que ha pasado es fácil de explicar. Se ha acercado algún aficionado irrespetuoso y violento a los jugadores, pero tuvo el repudio del resto de aficionados. No sé si ha sido uno o un par de ellos. Ese tipo de gente la hay en todos los lados. No perdamos la unión en este año por este tropiezo", señaló Ramírez en la rueda de prensa posterior al partido. "Que no se nos vaya el norte, es un tropiezo que no queríamos que se diera, pero el sábado tenemos algo importante en casa y necesitamos a todos", abundó el preparador canario.

También se refirió a este asunto al acabar el duelo ante el Unionistas Pablo Insua. "Nos acercamos a dar las gracias a la afición, que siempre está de diez, y había gente que no estaba contenta, como es normal por el partido que habíamos hecho, pero una persona tuvo un comportamiento inapropiado. Ir más allá no se debe aceptar, no debe ser así", señaló el central gallego, el único futbolista de los que actuó el pasado fin de semana en Cartagena que repitió en el once titular, debido en gran parte a que no jugará este sábado en Liga ante el Levante (18.30 horas, El Molinón) al estar sancionado. "No hay que darle más recorrido, sería muy negativo para nosotros si ese tipo de cosas nos influyesen para lo que queda de temporada. La afición se muestra muy bien tanto dentro como fuera. Estamos disgustados, aceptamos las críticas, pero ya está y se acabó, ahora a mirar hacia adelante".

Respecto al otro momento crítico, el de la trifulca con el entrenador de Unionistas, Miguel Ángel Ramírez también dio su versión: "Desde el banquillo rival ha habido faltas de respeto muy graves, que no voy a decir aquí, que me parecen totalmente fuera de contexto. No hay necesidad de llegar a decir ciertas cosas. Por eso se ha armado lo que pasó, por falta de cordura, del míster sobre todo. Entiendo que no hacía falta decir ciertas cosas. Hay que calmar los ánimos. Y pensar ya en lo siguiente".