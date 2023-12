Salamanca es historia: "No juzgamos por un partido"

Miguel Ángel Ramírez intentó ayer, en la víspera del importantísimo duelo que tiene esta tarde el Sporting en El Molinón (18.30 horas) ante el Levante, dar carpetazo al batacazo en Copa del Rey en Salamanca frente al modesto Unionistas, de Primera Federación. Una derrota de lo más sonora por la imagen del equipo y el hecho de sumarse después dos episodios (el roce con un aficionado y una pancarta en Mareo) que en cierto modo han quebrantado el clima de armonía que se respira en Mareo entre el equipo y la afición con el proyecto instalado en una meritoria segunda posición en Liga.

"Ha habido energía, entusiasmo y alegría desde que volvimos al trabajo. El Levante me recuerda un poco al Elche. Ha hecho méritos para tener mejores resultados. Ha dominado para tener más puntos", señaló Ramírez. El preparador rojiblanco evitó sobredimensionar el impacto de un encuentro que por todo resultó feo para el Sporting al juntarse además de forma muy seguida con la caída liguera en casa del Cartagena, último clasificado de la categoría, lo que ha roto la dinámica positiva que llevaba el equipo. El entrenador del Sporting evitó ligar el rendimiento de los menos habituales que jugaron en Salamanca con la operación salida en el mercado de invierno, y concentró toda la energía en la secuencia de partidos que encara ahora el equipo frente a tres clubes poderosos como son Levante, Leganés y Éibar. "No juzgamos por un partido. Nuestro juicio no puede ser tan pobre", admitió Ramírez al ser cuestionado por las secuelas que podría tener la derrota para valorar el rol de algunos de los jugadores de la conocida como segunda unidad.

MAR recalcó que el club aún no se ha posicionado sobre los "descartes" para el mercado de invierno, aunque deslizó que se prevén movimientos en enero con la idea de mantener reuniones con algunos de los futbolistas que están teniendo menos oportunidades.

Otro "9", la gran prioridad. "Habrá que tener una evaluación en la que pesen los intereses del club y de la plantilla en una temporada tan larga. Puede haber bajas, bajones de rendimiento… Habrá que tener cuidado porque igual no tienen minutos ahora, pero ¿y si hay bajones de rendimiento y no contamos con ellos porque ya se han ido? Hay que tener las conversaciones oportunas para analizar cada caso", explicó. Mientras los técnicos mantienen puesta toda su atención en completar este delicado tramo, el área deportiva sigue rastreando el mercado en busca de nuevas piezas para el proyecto. Con el cupo de fichas agotado, el club necesita dar salidas antes de pensar en incorporaciones. La prioridad para el área deportiva es fichar a un delantero, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA.