Las molestias en la rodilla izquierda de Alexia Putellas no cesan y, pese a descartar una lesión grave en la articulación donde se rompió el ligamento cruzado la temporada anterior, pasará por quirófano. Para ello, Alexia se someterá a una artroscopia en la rodilla para conocer el motivo de las molestias que le impiden estar al 100%. La intervención irá a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, en la Clínia Dexeus, el mismo que operó a la capitana del Barça cuando se rompió el ligamento cruzado antes de la Eurocopa del verano pasado.

Pesee a que las diversas pruebas y escáneres realizados tanto en el FC Barcelona como en la selección española han descartado una lesión de gravedad, se ha optado por una artroscopia sencilla para examinar a fondo la rodilla, una decisión que ha tomado Alexia en las últimas horas tras consultar con los médicos.

Hasta el momento, Alexia Putellas se ha realizado varias pruebas en la rodilla donde se rompió el cruzado y no han visto nunca nada. Por eso, ahora se someterá a una artroscopia de observación para ver qué hay, teniendo descartado ya que sea algo grave. "Puede ser una inflamación pequeña o algo así pero no se sabe hasta que no se haga la artroscopia", relatan fuentes cercanas a la futbolista.

Alexia, que también está inmersa en la renovación de su contrato, tiene ahora el único objetivo de recuperarse totalmente de la lesión que lleva arrastrando desde el partido de la fase de grupos de la Champions contra el Benfica el 14 de noviembre. Después de abrir la lata contra el equipo portugués en ese encuentro europeo, la capitana empezó a quejarse de la rodilla izquierda. Había notado algo. Esa rodilla en la que se rompió el cruzado el año pasado y que la mantuvo apartada del equipo demasiados meses. La que maldijo en incontables ocasiones. De esa rodilla se dolía cuando se acercaba a la banda a hablar con los médicos. Se tocaba justo la parte trasera mientras relataba que había notado un tirón.

Tras un mes, las molestias de la futbolista no acaban de desaparecer. Alexia sigue de baja y se estaba sometiendo a un tratamiento conservador durante los últimos 15 días que no ha dado sus frutos pese a que desde el club eran optimistas. Por ello, Alexia Putellas se someterá a una artroscopia este miércoles 27 de diciembre, sin ningún tipo de complicación en la misma y sin nada estructural.

¿Qué es una artroscopia?

"Se trata de una técnica quirúrgica mínimamente intrusiva que sirve para, a través de un telescopio que tiene unos 4 mm de diámetro, poder explorar una articulación. Lo que se haga dentro de la rodilla es lo que determinará la lesión y la recuperación", relata el doctor Cugat, especialista en este tipo de intervenciones. Mediante esta técnica se pueden realizar operaciones (de cruzado, de menisco, de ligamento...), pero en este caso solo es por revisión, para ver qué hay y como está la articulación después del golpe sufrido en el partido contra el Benfica.

Este proceso quirúrgico se realiza con 2 o 3 orificios de entrada y se hace bajo anestesia. Dependiendo del tiempo en quirófano y de la cantidad de anestesia utilizada, además de las lesiones tratadas, la rehabilitación será más o menos larga. "Eso sí, es indispensable un tiempo de rehabilitación para recuperar la musculatura, sobre todo del cuádriceps", añade Cugat.