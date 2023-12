Antoine Griezmann cierra el 2023 siendo uno de los jugadores más destacados del Atlético y de la Liga, lo que le ha valido ser premiado por el diario AS como futbolista más decisivo de la Liga 2022-23. El francés ha concedido una entrevista al medio deportivo en la que analiza su presente y futuro en el conjunto rojiblanco.

Atlético y a la MLS

A sus 32 años, Griezmann tiene muy clara su hoja de ruta: "El Atlético será casi al cien por cien mi último club en Europa. Es donde quiero estar, donde más feliz me veo y aquí estoy en casa. Sé que el club está a favor de poder hacer un esfuerzo y lo hablaremos. Más allá de Europa, lo que me gustaría más tarde es la MLS (liga estadounidense), siempre lo he reconocido".

El francés es ambicioso y espera celebrar títulos con los colchoneros este año: "Quiero ganar títulos con este club. Hacer todo lo posible. Nos toca el Inter en octavos de Champions, es un rival difícil, pero es parecido a nosotros. Y en Liga queremos estar lo más cerca posible hasta el final, porque hasta el final puede pasar cualquier cosa".

Griezmann no esconde que su regreso al Atlético ha sido un acierto en todos los sentidos: "He estado feliz también en la primera etapa aquí en el Atleti. Creo que ahora estoy feliz, pero encima realmente me doy cuenta de que estoy feliz. Entonces lo disfrutas más y te lo pasas más en grande, porque en la primera etapa no me daba cuenta de lo feliz que era".

Parece indiscutible que el delantero rojiblanco ya come a la mesa de Mbappé y Bellingham: "Son jugadores muy distintos a mí. Si hablamos de lo que hacen por el equipo puede ser. Yo estoy muy bien, disfrutando mucho con mi juego y ojalá pueda subir un peldaño más, porque creo que lo tengo. Esa frase se ha usado mucho y es una forma de expresarse. Al final cada uno piensa en la mesa que está y que lo disfrute. Ahora me veo muy bien, a un nivel muy alto y disfrutando mucho. Ya veremos al final de temporada, esto va de temporadas y veremos dónde estoy yo personalmente. Al final también sois vosotros (los medios de comunicación) quienes diréis quién está en la mesa de quién y luego se hace una opinión general de todo el mundo. Pero la verdad es que estoy muy bien, muy feliz y cuando dije eso lo pensaba, porque estaba en un momento muy bueno".

El jugador confiesa que quiere jugar los Juegos Olímpicos de París el próximo verano, "Hay que hablar con el club. Pero es un objetivo para mí, es un sueño. Me gustaría", y al 2024 le pide "alegría para todos los que aman el fútbol. Salud para todos. Y alegrías para los colchoneros".