Euroliga | Barcelona - Real Madrid, en imágenes

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Barça´s Jabari Parker (C) in action against Real Madrid´s Chacho Rodriguez (L) and Mario Hezonja (R) during their EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Barça´s guard Nico Laprovittola (L) in action against Real Madrid´s Sergio Llull (R) during their EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Barça´s center Willy Hernangomez (L) in action against Real Madrid´s Vincent Poirier (R) during their EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Barça´s Rokas Jokubaitis (2-R) in action against Real Madrid´s Vincent Poirier (L), Chacho Rodríguez (2-L) and Mario Hezonja (R) during their EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia BARCELONA, 03/01/2024.- El alero estadounidense del Barça Jabari Parker (c) intenta superar a Sergio Rodríguez (i) y al croata Mario Hezonja, ambos del Real Madrid durante el partido de la Euroliga que se disputa este miércoles en el Palau Blaugrana de Barcelona. EFE/ Alejandro García

Barça - Real Madrid Alejandro García BARCELONA, 03/01/2023.- El base lituano del Barça Rokas Jokubaitis (2d) entra a canasta entre Vincent Poirier (i), Chacho Rodríguez (2i) y Mario Hezonja (d), los tres del Real Madrid, durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de la EuroLiga que Barça y Real Madrid disputan hoy miércoles en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/ Alejandro García.

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Barça´s guard Tomas Satoransky (L) in action against Alberto Abalde (R) of Real Madrid during their EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia BARCELONA, 03/01/2024.- El base argentino del Barça Nico Laprovittola (i) defiende al base del Real Madrid Sergio Llull durante el partido de la Euroliga que se disputa este miércoles en el Palau Blaugrana de Barcelona. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Barça´s guard Nico Laprovittola (R) in action against Real Madrid´s Walter Tavares (L) during their EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Real Madrid´s center Walter Tavares reacts during the EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia Barça´s Nikola Kalinić (C) in action against Alberto Abalde (L) of Real Madrid during their EuroLeague basketball match between Barça and Real Madrid at Palau Blaugrana in Barcelona, 03 January 2024. EFE/ Alejandro García

BARÇA VS REAL MADRID Alejandro Garcia BARCELONA, 03/01/2024.- El base argentino del Barça Nico Laprovittola (d) lanza ante el pívot caboverdiano del Real Madrid Walter Tavares durante el partido de la Euroliga que se disputa este miércoles en el Palau Blaugrana de Barcelona. EFE/ Alejandro García

Barça - Real Madrid Alejandro García BARCELONA, 03/01/2023.- El alero serbio del Barça Nikola Kalinić (c) se escapa de Alberto Abalde (i), del Real Madrid, durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de la EuroLiga que Barça y Real Madrid disputan hoy miércoles en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/ Alejandro García.