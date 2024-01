"Queremos que ellas entiendan que pueden jugar al ajedrez"

Sergio Arias (Gijón, 1973) está inmerso en su tercer año al frente de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. Aspira a ganar las elecciones del año que viene y renovar mandato.

–En la época del consumo instantáneo y la sobreabundancia de estímulos, su deporte va a contracorriente.

–Sí y no. El ajedrez clásico sí, pero los jóvenes juegan partidas de un minuto, el conocido como ajedrez bala. ¡A los viejos nos cuesta definir esto como ajedrez! Es como comparar el tenis con el ping pong.

–Habla de los jóvenes. ¿Les sigue atrayendo el ajedrez?

–Este tipo de partidas rápidas ayudan a captarlos, pero lo que de verdad cuenta es que la gente juegue y practique, sea en la modalidad que sea. La gente que prefiera un juego más rápido tiene muchos torneos a su disposición, y al que le guste el clásico, también. En las partidas bala, las piezas vuelan: ¡pla, pla, pla!... Todo tiene su encanto; a los jugadores, en general, a los que nos gusta jugar a todos los ritmos. Unos premian más la chispa y otros la preparación y la estrategia.

–¿Tratan de que el ajedrez penetre en las escuelas?

–Es una prioridad para la Federación, también para los clubes. Lo ideal sería que todos los colegios e institutos tuvieran su ratito de ajedrez, más allá de la actividad extraescolar específica, que estuviese en el aula y los profesores lo utilizasen como una herramienta pedagógica y social. Los últimos estudios realizados en Alemania y Estados Unidos señalan que los jugadores de ajedrez tienen un mayor desarrollo en el apartado social en comparación con los compañeros que no juegan.

–¿Cómo captan nuevos jugadores?

–Todo se basa en la visibilidad. El ajedrez es un producto que se vende solo. Cuando alguien se sienta a jugar, hay gente que sólo ve plástico moverse, pero los hay que ven otra cosa: te sientas, mueves dos piezas y ya estás enganchado. Tenemos un plan dirigido, sobre todo, a las alas de la región, porque en el centro los clubes trabajan muy bien, algunos incluso a destajo, y llegan a mucha gente.

–¿En qué consiste esa estrategia?

Enviamos monitores a los colegios para que enseñen a jugar a un grupo, y luego combinamos ese primer paso iniciático con actividades extraescolares, torneos y demás, y si hay un club al que derivarlos, mejor.

–¿Qué le diría a alguien que vive de espaldas al ajedrez para que empezase a practicarlo?

–Que no es aburrido, que durante una partida pasan muchas cosas dentro de tu cabeza y esa sensación es comparable a muy pocas cosas. Es como leer un libro. Cuando lees, no lees letras una detrás de otra, sino que el libro pasa en tu cabeza, revives, evocas, lo conviertes en tuyo… pues el ajedrez es igual. Las piezas tienen vida, te haces preguntas… es una bomba.

–¿Cómo valora el seguimiento del que goza en Asturias?

–Cada vez tenemos más, no solo en Asturias. En España, el número de fichas está aumentando hasta el punto de que hay clubes que ya están llegando al límite de su capacidad. Sé de clubes que no pueden coger un niño más porque no tienen sitio. Últimamente, además, se apunta mucha gente mayor a la que era difícil llegar porque no conocían a nadie que jugara o no veían dónde jugar. Hay un boom entre las personas jubiladas que, al disponer de tiempo, se animan a jugar.

–¿En qué estado se encuentra la economía de su Federación?

–Gracias a mis geniales predecesores disfrutamos de un excedente importante. Gracias a ese remanente, podríamos mantener la actividad un año en caso de hecatombe o de dejar de recibir ayudas. Esto nos permite, por ejemplo, organizar un campeonato de España, como en 2021.

–Los presidentes de otras federaciones deportivas asturianas se quejan de lo reducido de las ayudas públicas.

–¿Que si quiero más dinero? Claro que sí, cuanto más me dieran más podría hacer. Hay cosas a las que debemos renunciar, lamentablemente, como mandar acompañados a nuestros representantes en los campeonatos de España. Pero si quieres tener captación activa de fichas, ir a los colegios, tener monitores… eso es un gasto y, al final, tienes que escoger. Nos pasa con los jugadores de élite: ojalá tuviéramos más dinero para ayudar más a nuestros mejores jóvenes. ¡Algunos están entre los más prometedores de España y del mundo! Comparto la queja de mis colegas de otras federaciones.

–¿Diría, pues, que es insuficiente el apoyo que reciben?

–No puedo quejarme de que sea insuficiente, porque sacamos adelante todas las actividades. ¿Que tenemos lo justo y no podemos hacer muchas más cosas? Pues sí. Diría que las ayudas son justas, muy justas, cada vez más.

–El caso Rubiales.

–No sé cómo semejante personaje puede haber acabado en un puesto como ese. Es algo tan esperpéntico… Está bien que se le haya apartado porque no puede representar al deporte español una persona así.

–Próximos retos.

–El ajedrez femenino. Estamos deseosos de que las chicas comprendan que pueden practicar nuestro deporte. Si el ajedrez tuviera tantas chicas como chicos, supondría tener el doble de fichas, de posibilidades y de todo. Pero nos encontramos con que hay una gran diferencia numérica y nadie se explica por qué, porque las chicas pueden competir en absoluta igualdad de condiciones, y estamos intentando llegar por activa y por pasiva al público femenino. Siento impotencia, porque hemos intentado muchísimas cosas y parece que no funciona nada. La última apuesta, que igual es la buena, va orientada a la parte social. Queremos reunir a las chicas, juntarlas, empoderarlas, que tengan su competición.

–¿Cuál es el porcentaje de mujeres federadas en Asturias?

El 16%.

–¿Solo?

Es increíble, ¿verdad? Pues aún hay deportes que andan mucho peor, aunque el nuestro está extrañamente masculinizado. No nos entra en la cabeza porque en nuestro deporte son exactamente iguales, tienen los mismos premios, la misma valoración… creemos que las aparta la vertiente social.