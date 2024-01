Visitaba el colíder, supercolíder, Girona al colista, supercolista, Almería. Y el pronóstico, en fin, era el que era. Pero como resulta que esto es fútbol y no matemáticas, resultó que al supercolíder le dio por pinchar (0-0) en casa del supercolista. Que el equipo que ha sumado 48 puntos y 15 victorias en la primera vuelta no fue capaz de llevarse los tres puntos en su visita a un oponente que todavía no ha ganado en lo que va de campeonato, apenas cinco empates hasta arañarle el sexto al Girona.

Y no solo eso, sino que a los golpes mereció la victoria el Almería. Si no la logró fue por esas carencias que le hacen tener más de un pie en Segunda División, aunque todavía quede un mundo hasta el final del campeonato. "Es un notición sacar un punto", valoró Míchel, entrenador del Girona, muy enfadado con el rendimiento de su equipo. "Un punto que no es merecido pero nos hace ser líderes, hay que verlo como positivo. No es que el equipo se haya caído, es que hemos hecho un mal partido a nivel futbolístico. El Almería ha sido mejor", fue la lectura de un entrenador que volvió a demostrar que tiene los pies en el suelo y que no se deja embriagar por la pompa que rodea a su Girona. El aplazamiento de la jornada para el Real Madrid, al igual que para los otros tres equipos que han disputado la Supercopa estos días, permitirá al Girona permanecer en lo alto de la clasificación durante una semana más. Como también va a permitir al Athletic verse en la tercera posición de la tabla durante, al menos, unos cuantos días. Doblete de Berenguer El equipo rojiblanco continúa en trance y el sábado alargó su excelente racha de juego y resultados en el duelo con mayor carga emocional del curso, el derbi vasco de San Mamés (2-1). Berenguer, titular por la participación de Iñaki Williams en la Copa África, fue el autor de los dos goles con los que el Athletic se impuso a una Real Sociedad a la que ya deja a nueve puntos. Los vascos abren ya una brecha de 10 puntos con el séptimo puesto y dejan claro que van a ser un serio opositor a disputar la Champions el año que viene, cuente España con cuatro o con cinco billetes, algo que está por ver. Muy distinta es la realidad para otros dos clubes acostumbrados a verse en la zona media-alta de la clasificación. Está siendo una temporada de pesadilla para el Villarreal y para el Sevilla –tres entrenadores llevan ya cada uno de ellos– y la jornada de este fin de semana agravó sus respectivas crisis. Especialmente dolorosa fue la derrota de un Villarreal que recibió un 3-0 en Las Palmas, otra de las revelaciones del curso. El Sevilla, por su parte, permitió al Alavés conseguir su primera victoria a domicilio del campeonato (2-3) el viernes y sigue apenas un punto por encima de los puestos de descenso, en los que siguen anclados el Granada, el Cádiz y el Almería.