Pipi Cardell, alpinista: "Las expediciones en solitario me ayudan a conocer mis límites"

La andaluza Pipi Cardell mostró ayer en la Semana Internacional de Montaña de Gijón un resumen de sus últimas expediciones tanto en solitario como con su pareja, Denis Urubko.

Para Cardell, "es difícil escoger una actividad de entre todas las que se muestran, cada una hila una historia completa que gira a la expedición final al Gasherbrum I, en el que intentamos abrir una vía nueva en un pico de 8.000 metros en estilo alpino, algo que ninguna mujer ha conseguido. No lo logramos, creo que somos capaces y queremos volver, pero va a depender de la ayuda económica que encontremos".

Pipi sigue una larga tradición familiar "que se remonta a mis abuelos incluso antes de la Guerra Civil; también mi madre, aunque más enfocada al esquí, y mi tía Inmaculada, que formó parte de la primera cordada andaluza a un 8.000. Con ella fue la primera vez que fui al Himalaya, fue mi maestra y mi ejemplo a seguir". Su vida cambió mucho tras conocer a Denis Urubko, uno de los alpinistas más importantes del momento, "aunque yo practicaba un tipo de alpinismo que se asemejaba al de Denis porque era de tipo de exploración, de sitios menos masificados, no tiene nada que ver con el que practico con él ahora. Antes iba con un estilo muy pesado, aclimatando, y Denis se enfoca más en un estilo muy ligero y rápido".

Cardell destaca por sus expediciones en solitario. "Me gusta moverme así porque me concentro más en lo que estoy haciendo y las sensaciones se potencian el doble. Me ayuda mucho a conocer dónde están mis límites para luego afrontar actividades en solitario de mayor envergadura. Me ayuda a saber dónde y cuándo dar la vuelta y a no obsesionarme con la cima. Un error en solitario es fatal, por eso tienes que saber mucho mejor dónde están tus límites", señala.

Pipi asegura no haber notado discriminación por ser mujer y coincide con lo manifestado el martes por Kiko Cerdá: "estoy desencantada de las ayudas, no a las mujeres, también para los hombres. En muchas ocasiones todo se reduce a quien sabe venderse en las redes sociales. No culpo a los deportistas, sino a las marcas. ¿Qué buscan, al verdadero deportista o al que tiene más seguidores en las redes sociales?", se pregunta.

Ella y Urubko mantienen una escuela de escalada en Skardu (Pakistán), con el objetivo de "aumentar la formación técnica de los porteadores locales y que tengan más oportunidades de trabajo. No está siendo fácil porque no tenemos ayuda y lo estamos financiando gracias a amigos y a nuestro propio trabajo en la zona", reconoce.