Cara a cara con Insua: su futuro, el derbi, y los pretendientes en el mercado : "Hay intereses y propuestas pero no he firmado en ningún sitio"

"Hacía mucho que no estaba en un sitio en el que me sintiese tan identificado y a gusto", reconoce con sinceridad Pablo Insua (Arzúa, La Coruña, 30 años) instantes después de recoger el galardón al mejor jugador del Sporting de la temporada 2022-2023 que le entrega LA NUEVA ESPAÑA. "Estoy muy agradecido a mis compañeros por hacerlo posible", reconoce el defensa.

La gala termina, y el Club de Prensa Asturiana se vacía poco a poco. Luego, el central saca más tiempo de su agenda para abrirse a analizar un momento que desde el plano individual es por todo muy relevante. Insua no despeja ningún tema, por muy espinoso que sea. Tampoco evita las preguntas. Contesta a todo. Sobre su situación contractual, estado de su lesión, el derbi y el momento del proyecto tras la derrota contra el Racing de Ferrol. E incluso admite que está encantado en Gijón.

–¿Cómo se encuentra?

–Bien, bien. La verdad es que estoy ya en la recta final. Todas las sensaciones son muy buenas. Espero estar pronto disponible.

–La pregunta es obligada: ¿se ve llegando al derbi?

–Creo que sí. Espero esta semana empezar ya a entrenar progresivamente con el grupo y creo que puedo estar disponible.

–La lesión tiene que dar mucha rabia... Lo ha frenado en un momento muy importante.

–Es una pena. Siempre duele y jode no estar disponible en este momento de la temporada donde nos enfrentamos a muchos rivales directos. La realidad es que hay muchos rivales que se pueden considerar directos... Estaría bien estar disponible para poder ayudar al equipo, pero es lo que me tocó y ya está. Ahora, a poder recuperarme bien para estar disponible lo que queda de temporada

–Por cierto, el empate del Racing de Ferrol, el pasado domingo, llega precedido de una jugada muy polémica por la posible falta a Róber Pier. ¿Qué percepción tiene el vestuario?

–Él (Róber Pier) me dice que se lo saca de en medio Álvaro (Giménez). Nosotros pensamos que puede ser falta. Se supone que lo revisaron y no ven clara la jugada... No podemos decir mucho más. Dentro del vestuario, escuchándole, Róber nos dice que le hacen falta. Es una pena, la verdad, porque teníamos el partido encaminado y ese empate nos hace mucho daño.

–¿Cuál es el estado de ánimo del vestuario después de perder el puesto de ascenso directo y caer derrotados por primera vez en Liga en El Molinón?

–El ánimo sigue intacto. Las sensaciones del equipo siguen siendo buenas, aunque últimamente no estamos teniendo los resultados que obtuvimos en otros momentos de la temporada. El equipo está en una línea estable y se muestra sólido. Seguro que si seguimos así durante la temporada vendrán rachas de ganar partidos seguidos que nos mantendrán ahí en lo alto.

–¿Hay confianza en el equipo de salir de este pequeño bache?

–Sin duda, porque las sensaciones y lo que muestra el equipo es bueno. Tanto en el día a día como en los partidos, somos un equipo que siempre compite y da la cara. En los últimos empates estuvimos más cerca de ganar que del propio empate. Eso habla bien del equipo. En este momento no estamos teniendo los resultados que queremos, pero seguimos siendo muy competitivos y seguimos cerca de ganar.

–Acaba contrato el 30 de junio. ¿Se ha avanzado o acercado posturas en su renovación?

–Se habló, y hubo un inicio de conversaciones a mediados de diciembre. Pero hasta el día de hoy, está parado. No hay ninguna novedad al respecto.

–¿Cuál es su idea?

–Siempre dije que estaba muy a gusto aquí… Pero no depende solo de mí. Está claro que siempre tienes que estar preparado para otras situaciones que se puedan dar. Por supuesto que no me cierro a nada.

–¿Y cómo gestiona la incertidumbre de estos meses? ¿No le gustaría que no existiese?

–Sí, hombre… Está claro que tener certeza siempre es más positivo tanto para mí como para la familia, que al final es la que más lo sufre. Pero es algo muy habitual en el fútbol. Es algo normal, que hay que llevar con naturalidad. Y sobre todo tratar de no distraerse con esa situación.

–¿Están a gusto en Gijón?

–Están súper felices, la verdad. Gijón es una ciudad muy familiar, nos queda muy cerca de nuestra casa. Se juntan muchas cosas que nos hacen estar súper felices. Hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio donde me sintiese tan identificado y nos sintiésemos tan a gusto tanto yo como mi familia.

–Desde enero es jugador libre para escuchar las ofertas de otros clubes. Ha trascendido el interés de algunos equipos por hacerse con su contratación...

–La realidad es que sí hay intereses y varias propuestas. Pero es igual de cierto que no firmé en ningún sitio. Es normal que haya intereses, y es algo con lo que tengo convivir. Dentro de lo que cabe, es una situación entre comillas buena de tener esa tranquilidad de que hay otras opciones.

–¿Renovaría en caso de que el equipo no consiga el ascenso a Primera o el único escenario en el que se plantea seguir es si el proyecto logra subir?

–No decidiría renovar en el Sporting por estar en Primera o Segunda. No tiene nada que ver.