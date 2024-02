El arbitraje volvió a ser un tema recurrente tras el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se disputó en el Santiago Bernabéu. Raúl Cabañero, asistente de Sánchez Martínez, anuló un gol de Savic cuando el árbitro ya corría al centro del campo, al entender que Saúl, que estaba en fuera de juego, entorpeció además la posible actuación de Lunin en la jugada. No fueron los únicos que se quejaron de la actuación arbitral, ya que los madridistas se quejaron airadamente por un posible penalti a Bellingham y otro a Lucas Vázquez.

En las filas atléticas se tomaron a broma la controversia arbitral y la decisión de la anulación del gol de Savic. Antoine Griezmann se pronunciaba en las redes sociales instantes después de la finalización del partido, y lo hacía publicando dos emoticonos de risa desde el vestuario del Bernabéu como reacción a las jugadas polémicas.

😂🤣 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 4 de febrero de 2024

Otro que hablaba del arbitraje en parecidos términos era el exdefensa del Atlético, Álvaro Domínguez, que dejaba otro mensaje en redes en el que se podía leer tras anularse el gol de Savic: "Jajajajajajjajajajajajajjajajajajaj. No se podía saber… No puedo con esta liga ya... Vaya escándalos jornada tras jornada".

Y el portero atlético, Jan Oblak, tiraba de ironía: "¿El gol anulado a Savic? Ni el árbitro sabía qué pasaba, ni Lunin ha protestado. Si pasa en mi portería ojalá lo pitasen también...".

Silencio en la sala de prensa

En la sala de prensa Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti prefirieron pasar de puntillas por la actuación arbitral. El argentino se centró más en lo deportivo: "No. Para mí fue un partido raro. Tuvimos situaciones de gol, nos marcaron, ellos estaban mejor, pero nosotros teníamos más ocasiones. En el segundo tiempo fue un partido largo, con pocas situaciones para los dos lados. No estuvo ni cerca de los partidos vibrantes que fueron los otros tres derbis. Se queda en un empate, que sumar fuera de casa no está mal".

Carletto, por su parte, optó por la callada al ser preguntado por las dos peticiones de penaltis del Real Madrid: "No lo comento. Se ha decidido así, no sé los motivos. Tenemos que volver adelante". Tampoco Brahim quiso darle más importancia a las decisiones de Sánchez Martínez.

El excolegiado Mateu Lahoz contradecía la decisión del asistente de Sánchez Martínez de anular el gol porque Saúl participaba en la jugada en los micrófonos de Tiempo de Juego de la COPE: "Saúl en ningún momento molesta a Lunin".