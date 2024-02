La carrera por presidir la Real Federación Española de Fútbol ha comenzado y el pistoletazo de salida, después de conocerse que será el 24 de mayo la fecha de celebración de las elecciones, lo ha dado Carlos Herrera. El periodista confirmaba su candidatura en su programa de este martes: "Formalizo la candidatura a la Federación Española de Fútbol. Tengo un buen proyecto para el fútbol español, mucha ilusión y gente que me acompaña en el proyecto que es muy sólida. Luego ya veremos".

Para formalizar la candidatura a presidir la RFEF se necesita el 15% de los 140 avales, es decir, 21. Y por ahora los únicos que han dejado caer que están en la carrera por heredar el sillón que dejó Luis Rubiales son el presidente interino Pedro Rocha, Salvador Gomar (presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana) y la política Eva Parera.

La confirmación por parte de Gomar confirma que no hay unidad entre los presidentes territoriales, lo que abre mucho más las posibilidades del resto de candidaturas. Y entre ellas, la de Herrera es una que se lleva tiempo moviendo entre bambalinas, con el poderío mediático que atesora el periodista. Muchos creían que la revelación en su día de la candidatura era un brindis al sol de Carlos Herrera, pero el periodista es una persona que tiene lazos muy estrechos con el fútbol y tiene mucha capacidad de llegada a despachos con mucho poder en el balompié nacional.

Socio del Betis

Herrera, de 66 años y nacido en Cuevas del Almanzora (Almería), es licenciado en Medicina, aunque ha desarrollado toda su trayectoria profesional en los medios de comunicación, principalmente en la radio. El periodista es desde hace años patrono de la Fundación del Real Betis Balompié, club de sus amores, del que además es socio desde 2018, cuando Herrera y su ex pareja, la también periodista Mariló Montero, adquirieron 2000 acciones del club verdiblanco por una cantidad que rondaba el millón de euros.

Pese a su sentimiento bético, el periodista ya descartó categóricamente en su día presentarse a las elecciones del Betis para presidir el club del Villamarín. Lo hizo en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', en la que se apoyó en una anécdota relacionada con el expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente. "Estaba el Sevilla tercero de la tabla, acababa de ganar la Europa League y tenía las cuentas en orden. Y en un partido contra el Espanyol, que empataba a cero en el primer tiempo, la gente se volvía hacia el palco y gritaba ‘Del Nido, ratero, ¿dónde está el dinero?'. El fútbol es tremendamente ingrato. Te cuesta un disgusto", concluyó Herrera para respaldar su negativa a presidir el Betis.

Infancia en el Camp Nou

Herrera, además de su sentimiento bético, tiene un pasado azulgrana que él mismo ha recordado alguna vez: "En mi casa, que es la de ustedes, siempre se fue del Barça y del Betis. Vivir en la Barcelona de los 50 y 60 y proceder del sur hacía que ambas disciplinas coexistieran de forma muy saludable. A mí me llevó de la mano mi tío Pablo a conocer el Nou Camp una tarde aciaga en la que el equipo empató con el Sporting. O a lo mejor perdió, no recuerdo bien. Me pareció entrar en un templo del que algo me dijo que no podría separarme nunca. Seguía al Betis, pero vivía en Barcelona, y ya de adolescente juntaba algunas perras para ir a la última fila de la grada norte y seguir entre apasionado y frustrado al equipo de la ciudad. No eran buenos tiempos para la euforia, el detestado Madrid lo ganaba todo y hasta que no apareció aquel holandés volador la cosa no cambió de signo. Ya marché hacia Sevilla, justo en la veintena, y allí me encontré con la otra mitad, con el equipo del arte, con el que magnificaba cualquier detalle, con el que ofrecía pasión en todas sus expresiones, con el que podía perder, pero sin el sentido trágico que acompañaba otras derrotas en otros ámbitos de la vida. Seguí siendo de los dos equipos con rayas en la camiseta: uno que ganaba títulos y otro que firmaba de vez en cuando alguna gesta".

Fan de Florentino y 'palos' con la UEFA

Sin embargo, Carlos ha elogiado a Florentino Pérez y su proyecto de la Superliga: "La UEFA son un grupo de vividores, de mangantes y de mafiosos. Y la FIFA seguramente también. Pero tanto UEFA como FIFA como buena parte de los Gobiernos se han opuesto a la idea de la Superliga, es decir, de que 20 clubes que organizan su propia Champions, para entendernos. Se enfrentan constantemente entre ellos, van eliminando a cinco, sustituyendo a otros cinco, etc. De un lado, se potencia el espectáculo, se garantizan partidos entre los principales clubes de España, de Europa, de Gran Bretaña... Veremos Francia y Alemania si entran, pero, claro, de otro existe el temor de que se degraden las competiciones nacionales, que quizás se debilite al resto de clubes con dos categorías muy evidentes e incluso poniendo en riesgo las ligas nacionales. Y así están las cosas. Florentino suele perder pocas veces, es decir, que el hecho de que lo encabece el presidente del Real Madrid a algunos les hace ver que habrá Superliga en agosto, independientemente de que antes o después se tengan que sentar UEFA, FIFA, los grandes, los no grandes y todos los demás. Pero ya hay dinero detrás de ese proyecto que acude al reclamo de algo que le gusta. Y cuando los Amazon y compañía empiezan a olisquear y a entrar en esa idea es que puede ir hacia delante".

¿Tiene opciones reales Herrera de ser presidente de la RFEF? Fuentes cercanas al periodista aseguran que lleva meses sondeando los posibles apoyos y que tiene el respaldo de poderosas figuras del fútbol nacional. Él mismo lo explicaba así: "Yo tenía poca confianza en mí mismo, pero me dije: a ver si esto puede ser verdad, insistí y el teléfono se me empezó a llenar de amigos del mundo del fútbol que me decían 'si estás en eso, tira para adelante, te echo una mano. Conquistar el alminar de un castillo es mucho más fácil si estás dentro, pero tengo muchos amigos en todas partes".

¿Qué puede empujarle a sentarse en el sillón presidencial de la Federación? Alguien con un estatus periodístico de primera fila como el suyo no busca la notoriedad que Rubiales perseguía. Ni tampoco lo hace por un tema económico. Según sus palabras, detrás de su iniciativa está "la legítima aspiración de concentrar en mi candidatura las ansias de muchos deportistas españoles, gente del fútbol, aficionados y en general a todos aquellos que sepan qué es un balón".