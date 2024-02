Real Madrid, Barça y Unicaja, por este orden, favoritos en las apuestas

El Unicaja vuelve a citarse con la Copa del Rey. No será una edición cualquiera, ya que el equipo cajista no solo la afronta como el anfitrión, sino también como el vigente campeón tras hacer historia en Badalona. Además, porque no hay que olvidarlo, los de Ibon Navarro llegan como segundo clasificado en Liga Endesa. Ninguno de estos aspectos será determinante en cuanto suene el pitido inicial, pero parece que hay quienes lo tienen en cuenta en sus previsiones.

¿Cómo ven las casas de apuestas el futuro del Unicaja en la Copa del Rey Málaga 2024? Lo cierto es que son optimistas con el devenir verde y morado delante de su afición. Todas dan como favorito a los locales frente al Lenovo Tenerife. La victoria de los de Ibon Navarro se paga alrededor de 1.35 euros, mientras que el triunfo de los de Txus Vidorreta se hace a 3.20 euros.

En cuanto al resto de eliminatorias, también ven muy definidas dos de ellas. La victoria del Madrid se paga a 1.13 euros por los 5.75 en favor del UCAM Murcia. Ligeramente superior es la diferencia, quizás propiciada por el último duelo liguero, es en el cruce catalán. El pase del Barça se paga a 1.10 euros por los 6.00 del BAXI Manresa. Donde existen más dudas es en el Gran Canaria-Valencia. Los de Mumbrú (1.60) aparecen por encima de los de Lakovic (2.20).

Candidatos al título

Eso sí, no solo ven las casas de apuestas al Unicaja superior al Tenerife, sino que también lo valoran como un serio candidato al título. Que Alberto Díaz alce el trofeo de la Copa al cielo del Carpena se paga a 9 euros. Real Madrid (1.95) y Barça (2.70) vuelven a liderar la clasificación. Por detrás de los cajistas estarían Valencia y Tenerife (15.00), Gran Canaria (23.00), UCAM (29.00) y Manresa (67.00).

Encuesta ACB

Una de las grandes sorpresas llega con la encuesta que realiza la ACB a los entrenadores y a los directores deportivos de los equipos que no se han clasificado a la Copa. Así ven las eliminatorias de los cuartos de finales: UCAM 5%-95% Madrid, Valencia 45%-55% Gran Canaria, Manresa 15%-85% Barça y Unicaja 85%-15% Tenerife. No obstante, a la hora de votar por favorito al título, solo han pujado por tres equipos: Madrid (75%), Unicaja (20%) y Tenerife (5%). Ningún voto al Barça ni al resto de rivales.

Habrá que ver lo que ocurre después dentro de la pista. Fuera de ella, todo el mundo quiere ver en acción al Unicaja.