Eva Parera: "¿Supercopa en Arabia? Hay que aplaudir con las orejas"

La abogada Eva Parera, hija del que fuera destacado directivo del Fútbol Club Barcelona, Antón Parera, ha hecho pública su precandidatura a las elecciones de la Federación Española de Fútbol, que se celebrarán el próximo 24 de mayo. La catalana es, de momento, la única mujer que ha dado un paso adelante para liderar una candidatura, y su perfil gusta mucho en las instituciones, especialmente a un Gobierno que desde el primer momento fomentó la aparición de una candidatura femenina.

Arabia: "Menos demagogia y más contratos como el de la Supercopa"

Parera aspira a convertirse en la primera presidenta de la Federación de Fútbol, y con esa intención ha analizado, en una entrevista en Marca, los temas más controvertidos que afectan hoy a la RFEF. Para empezar, la abogada se ha mostrado como una firme defensora de jugar la Supercopa de España en Arabia: "¿Supercopa en Arabia? Me parece que hay que estar aplaudiendo con las orejas ese contrato. 40 millones por cinco días de partidos en Arabia. ¿Dónde firmo? Lo digo así de claro. Menos demagogia y más tocar los pies en el suelo. Ojalá muchos más contratos como el de Arabia".

De la mano de LaLiga: "El poder que tiene Javier Tebas, no lo tiene la Federación"

Su diagnóstico sobre el fútbol española es categórico: "Hoy tenemos un fútbol absolutamente dividido. La Superliga al final, no deja de ser un síntoma de lo que está pasando en el fútbol. La ECA contra la UEFA, clubes profesionales contra la propia Liga, la Federación contra LaLiga... Esto no puede ser. El fútbol profesional y el fútbol aficionado son vasos comunicantes y tienen que entenderse y la Federación tiene que estar al lado de la industria del fútbol, que es la Liga profesional, que está haciendo una gran gestión y que está permitiendo generar muchos ingresos en el fútbol". Hay que recordar que Parera se ha sentado con Javier Tebas, presidente de LaLiga en muchas ocasiones, unas veces del mismo lado y otras enfrente. Y quizás por ello, dedique encendidos elogios al dirigente y le tienda la mano desde el entorno federativo: "No nos engañemos, LaLiga genera millones. El poder que tiene Javier Tebas a la hora de negociar contratos no lo tiene el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué te enfrentas a él? No vas a ganar nada, vas a perder. Entonces vamos de la mano, trabajemos juntos!"

El fútbol femenino

Respecto al fútbol femenino manda un mensaje claro: "Que se reivindique el fútbol femenino me parece estupendo, pero yo prefiero que se promocione a que se reivindique. Son dos conceptos muy distintos y hay que trabajarlos de forma muy distinta".

Rocha y el abandono en la FIFA

La catalana también pone el foco en la pérdida de prestigio y reputación del fútbol español tras todo lo ocurrido con Luis Rubiales y cómo se ha producido su salida y señala a Rocha por el abandono en las relaciones con las grandes instituciones del fútbol. Y lo hace advirtiendo que "urge retomar las relaciones con la FIFA. Al final, el presidente de la Federación Española tiene una representatividad en la FIFA importante y urge estar allí trabajando. Hoy Pedro Rocha no está allí trabajando en la FIFA. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo y el Mundial no será en esta legislatura, será en la siguiente".

La imagen de la Federación

Para Parera "urge reconstruir la imagen de la Federación Española, porque creo que además es una imagen que trata muy injustamente a la Federación. Hemos vivido una época muy convulsa con escándalos, denuncias, tribunales... No, no ha sido una época fácil y esto ha dejado muy tocada la imagen del fútbol español, especialmente la de la Federación Española".

Primera mujer presidenta: "Que una mujer se presente llama mucho la atención"

Por último, la abogada sostiene que "estamos en un momento histórico, entre comillas, porque nunca había pasado con un candidato externo que todo el mundo se planteara que iba a pasar el corte sin problema y de que tenía muchas posibilidades de ganar unas elecciones no estando dentro de la propia Federación Española. Esto está pasando hoy porque estamos en una situación complicada en la Federación y porque estamos en un momento en el que por desgracia el fútbol está dividido. El hecho de que haya una mujer que se presente también llama muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, estamos en un momento donde las territoriales están muy dispuestas, y el fútbol en general, a escuchar propuestas nuevas para superar una época un poco complicada".