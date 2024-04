Iñigo Martínez se encara con un aficionado que le insultaba en la Ciudad Deportiva del Barça

Los jugadores del Barça estan hartos e Iñigo Martínez ha explotado cuando salía de la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí tras entrenar con el equipo. Ya es habitual ver a jóvenes apostados en la salidas del complejo culé, muchos de ellos 'tiktokers' que increpan a gritos e insultan a los jugadores además de pedir autógrafos que terminan en webs de reventa. Para el defensa azulgana lo sucedido este domingo fue la gota que colmó el vaso. Iñigo paró su coche en medio de la calle e increpó al aficionado que no había parado de insultarle.

En el vídeo grabado por uno de los presentes, se puede ver cómo el defensa central del Barça, al abandonar las instalaciones de Sant Joan Despí, detiene su vehículo, sale del mismo y se encara con uno de los presentes.

"Que sea la última vez que me llamas tonto, la última vez que me insultas. Y tu amigo lo mismo", dice el futbolista del Barcelona antes de regresar al coche y abandonar el lugar. "Y no vayas de chulo", añade el jugador.

"¿Y tú, qué?", todavía se atreve a decir el joven que provoca el incidente.

Al mismo tiempo, se oyen las voces de otras personas pidiendo a los adolescentes que provocan al jugador que se controlen. "¡Pero no hagáis estas cosas!". "Pero, ¿qué haces?", reclaman, mientras un niño aún pedía una foto con el futbolista.