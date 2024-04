Rodrygo contra Rodrigo: el martillo de la Champions contra el que nunca pierde

La Champions es una selección natural de talento puro. Solo apta para aquellos que entienden su peculiar desarrollo mental. Por eso no basta con tener las mejores estadísticas, llegar en la forma idónea o ser simplemente muy bueno. La ventaja surge de la inteligencia pura que te lleva a meter un parte de tu cuerpo donde nadie lo imagina, como hizo Rodrygo en las semifinales de 2022 ante el Manchester City. Misma trascendencia que el tanto con el que Rodri Hernández le dio la victoria al cuadro de Guardiola en la final del año pasado frente al Inter.

Rodrygo vs. Rodrigo: de la 'i griega' a la apócope

Rodrygo y Rodrigo se llaman casi igual. Pero esa pequeña diferencia se vuelve inmensa a la hora de compararlos y describirlos. Al del Real Madrid le pusieron una 'i griega' en su nombre porque resultaba más atractivo. Su madre se anticipó al exitoso recorrido de su hijo con una modificación que vale su peso en marketing. Rodrygo solo hay uno y es de Osasco, un barrio de São Paulo que logró independizarse en 1962 para ser municipio propio.

Rodrigo Hernández es 'Rodri'. Una apócope que sigue la fórmula habitual del fútbol español de la que han salido los Pedri o Gavi. Esa que se usa para los 'memes' que comparan el valor de los jugadores según su nacionalidad. Poca broma con el niño que creció en una urbanización de Villanueva de la Cañada, alejado del ruido de la capital.

Con el mediocentro español en el campo, el Manchester City no pierde en la Premier League desde hace 65 partidos. No para de engordar la cifra desde que a principios de marzo batiese los 58 encuentros de Carvalho con el Chelsea. Pero no es una cuestión simplemente numérica, resulta influyente en todos los sentidos.

Rodri Hernández celebra un gol con el Manchester City esta temporada. / Peter Powell / EFE

Cada minuto de Rodri en el campo vale oro. A la mentalidad defensiva con la que creció en el Villarreal, procedente de las categorías inferiores del Atlético, Guardiola ha conseguido que sume llegada ofensiva como la que demostró con el tanto de la final de Champions. "Estaba horrible, pero Pep me dijo que era un líder", confesó aquel día.

De 'Rodrizontal' al líder silencioso del Manchester City

Rodri es un alumno aventajado del 'guardiolismo', un futbolista que destila táctica y estilo, como demostró en su comparecencia en la previa al duelo frente al Real Madrid. "Ellos ahora controlan más los partidos, porque tienen más centrocampistas. Son potentes y tienen mucha calidad desde la segunda línea. Tenemos que adaptarnos a su forma de jugar, que es distinta a la del año pasado", explicó antes del partido del Bernabéu.

Hace unos días se hicieron virales los comentarios que se produjeron en las redes sociales del Atlético cuando se hizo oficial su salida al Manchester City en julio de 2019. "A Manchester a estudiar y a tener un 98% de acierto en pases hacia atrás". "Adiós, Rodrizontal". El club inglés pagó 70 millones por un jugador que había regresado al equipo donde se formó. Su compromiso con Guardiola fue total desde el principio e incluso respetó la jerarquía de la selección cuando Luis Enrique le hizo jugar de central.

Rodri ha evolucionado cada año hasta ser un firme candidato al Balón de Oro, aunque para ganar este galardón importa cada vez más el marketing de los jugadores. "Me gusta lo que represento ante los ojos de mis compañeros. Que me escuchen en el vestuario o en los entrenamientos. Lo disfruto porque fue un viaje, desde mi llegada hasta hoy. He ido imponiéndome más, ganándome la confianza del grupo. Cuando me ven mis compañeros dicen: Está bien, vamos a seguir a este tipo", confesaba en una entrevista reciente con 'L' Equipe'.

Rodrygo, Bernardo, Haaland y Vinicius en el Real Madrid-Manchester City de la pasada temporada. / Rodrigo Jimenez / Efe

Rodrygo busca la luz en una delantera saturada

Guardiola ha estado tantas veces en el Bernabéu que podría ser madridista. No debería tener miedo, pero Rodrygo es el causante de que el catalán pise el templo blanco con la desconfianza del primer día. Los goles en el 90 y en el 91 de la semifinal de 2022 sumieron a los 'citizens' en un drama del que, por suerte para sus intereses, salieron un año después. Pero aquel desenlace todavía horroriza a Pep. El culpable fue Rodrygo, que buscará reivindicarse en una temporada que debería ser la de su consolidación.

Sin embargo, salvo en un mes de campeonato, donde aprovechó la ausencia de Vinicius, el delantero no ha sabido iluminar la sombra que le persigue en la previa a la llegada de Mbappé y Endrick. Lo que es una maravillosa noticia para el madridismo abre un horizonte de incertidumbre para un jugador acostumbrado a luchar por un puesto en el once inicial. Sus mejores prestaciones las ha dado desde la segunda línea. Ahora se le exige estar en la primera línea del frente. Por suerte para Ancelotti, Rodrygo se ha activado en el momento preciso.

Los dos tantos que anotó contra el Athletic evidencian el tipo de jugador que es. Un futbolista más inteligente en la toma de decisiones que Vinicius -los mejores minutos de Rodrygo con como su reemplazo-, aunque no posea su carácter. Mientras que su compañero en la selección ha trabajado al máximo para mejorar facetas como el remate, Rodrygo enamoró al Real Madrid cuando apenas tenía 12 años. Fue un proyecto de futbolista antes que el resto, pero el ex del Santos sabe que no es suficiente.

Rodrygo, en el radar de Rodri: "Es un gran llegador"

Su doblete frente al Athletic, después de 50 días sin ver puerta, fue un alivio, tanto para él como para el Real Madrid, que necesita toda la pólvora para derribar al Manchester City. Aquella noche en la que hizo girar el mundo a su alrededor y que terminaría llevando a los blancos a la 14ª Champions supuso, por el contrario, un mayor control sobre su imagen.

"Ahora, cuando me acerco al área, los defensas me miran y me observan, porque nunca estoy libre", aseguró en una entrevista con 'The Guardian' concedida antes del partido contra el equipo de Guardiola, al que definió como "irritante". Aquel doblete mágico cambió el estatus de Rodrygo, "porque fue un salto en mi carrera y en mi vida". Una segunda actuación estelar ante el vigente campeón de Europa le hará inmune a Mbappé y a cualquier otra fuerza externa.

Rodri lo sabe, por eso le incluyó en su comparecencia, "como uno de los grandes llegadores". El 'stopper' le tiene en el radar, consciente de sus cualidades, aunque la actualidad apunte a Vinicius o Bellingham. El español vivió el terror de 2022, una secuela que ni la Champions del curso pasado consiguió cerrar cuando la vida te trae de vuelta al Bernabéu.