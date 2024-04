Endesa amplía su patrocinio con la FEB y la ACB hasta el año 2027.

La compañía energética Endesa ha ampliado el patrocinio con la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Federación Española de Baloncesto (FEB) por un periodo de tres años, un acuerdo que se ha escenificado en su sede.

De esta manera continuará dando nombre a la Liga Endesa y la Supercopa Endesa, además de continuar como patrocinador de la Copa del Rey. Igualmente seguirá bautizando a la Liga Femenina Endesa, la Supercopa LF Endesa y la Copa de la Reina LF Endesa, siendo del mismo modo socio patrocinador de la selección española de baloncesto masculina y femenina en todas sus categorías. Ese respaldo se extiende al ámbito formativo a través de la Minicopa Endesa y la Minicopa Femenina Endesa.

"Tras 14 años de patrocinio, afrontamos esta nueva etapa con ACB y FEB con más ilusión si cabe, poniendo en valor el papel de Endesa como el principal mecenas del baloncesto en España, con el orgullo de ser y haber sido la empresa que más apoya y ha apoyado este deporte en nuestro país", señaló José Bogas, consejero delegado de Endesa.

"Tras esta década y media, Endesa ha aportado más de 100 millones de euros a este deporte, tanto en términos de fees de patrocinio como en acciones de activación y amplificación. No se entendería Endesa sin el baloncesto y no se entiende el baloncesto español, y sus magníficas perspectivas de futuro, sin el respaldo de Endesa", añadió.

Asimismo, resaltó: "Más allá de la cuantía económica, todavía es más importante para nosotros nuestro compromiso con este deporte en el día a día, con recursos dedicados a hacerlo crecer y a darle visibilidad. Junto con ACB y FEB hemos construido una de las historias de éxito de más largo recorrido y solidez del deporte español que aspiramos a llevar aún más lejos en los próximos tres años".

"Son ya 14 años trabajando en equipo, años donde hemos vivido situaciones muy diversas, casi todas muy positivas, que hemos aprovechado y disfrutado, y otras más retadoras, de las que hemos aprendido y nos han hecho más fuertes", agregó durante su intervención.

Bogas explicó que durante los primeros años el objetivo fue "amplificar para que el baloncesto llegara a más gente y volviera a situarse en el nivel de público y seguimiento que le correspondía", habló del trabajo para la innovación de la disciplina deportiva y opinó que "el deporte es un vehículo para poder aportar nuestro granito de arena a la sociedad".

De cara al futuro mostró su deseo de "seguir trabajando en el patrocinio con propósito", de "seguir construyendo alianzas con otras empresas patrocinadoras" y de seguir uniendo sus dos ejes estratégicos de patrocinio, "el baloncesto y la música": "Creemos que estamos en nuestro mejor momento en esta relación entre el baloncesto y Endesa. Hay muchos deportes y hay muchos patrocinios, pero muy pocos como el baloncesto y muy pocos como la relación que hemos construido entre Endesa, FEB y ACB".

Por su parte Antonio Martín, presidente de la ACB, dijo: "Ha sido una aventura de casi 14 años donde la palabra que se nos viene a la cabeza al baloncesto en general es 'gracias'. Parece sencillo que una compañía privada tenga la lealtad a un activo como el baloncesto y es súper difícil mantenerlo en el tiempo".

"Cuando las cosas van bien es fácil estar juntos, pero Endesa ha demostrado que en los peores momentos la respuesta de apoyo fue inmediata. Y de no haber así, no sé qué hubiera pasado con la marcha de la ACB. No es sencillo el mantener durante tantos años y de una forma tan leal el apoyo que hemos sentido de Endesa. Esperamos poder estar a la altura para que el baloncesto devuelva a Endesa todo lo que ha hecho por él", agregó.

También tuvo palabras de agradecimiento para Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB): "Desde que empezó su andadura hemos notado su apoyo, el brindarse a crear cosas juntos. Estoy seguro de que andaremos más caminos juntos que discusiones tendremos".

Por su parte la dirigente federativa apuntó: "Mostramos no sólo un propósito de unidad, sino también el alineamiento de las voluntades que está detrás de nuestros éxitos de estos últimos años. Endesa se ha convertido por derecho propio en la casa del baloncesto con el empuje de una inversión económica sin la que es imposible entendernos; pero sobre todo, con un apoyo incondicional que va más allá de los números".

"Hemos ganado mucho con las selecciones y con los equipos, tantas veces que parece que siempre hubiésemos ganado. La huella principal que ha dejado el baloncesto español no ha sido solo la del triunfo, sino la de los valores. Nuestros equipos han saltado a la pista alentados por un aliento colectivo que nos ha permitido ir más allá de las condiciones físicas y deportivas. Un espíritu común que nos sigue distinguiendo cada vez que llegamos a lo más alto, incluso contando con menos estrellas que otros países. Ese legado inmaterial es la mayor aportación que el baloncesto hace a la sociedad", subrayó.

Por último, se mostró del mismo modo elogiosa con la ACB: "FEB y ACB son los mejores compañeros de viaje que podemos imaginar. Gracias por vuestro compromiso y por vuestra valentía. Y gracias también a todo el ecosistema que conforma el baloncesto, más allá de ACB y FEB: clubes, jugadores, árbitros, equipos técnicos, medios de comunicación y, por supuesto, la afición, nuestros basket lover. En resumen, gracias al baloncesto por habernos dado tan buenos momentos".