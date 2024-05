Terzic: "Ante el Atlético y el PSG tampoco éramos favoritos"

Edin Terzic se mostró categórico en la rueda de prensa previa a la final que enfrentará al Borussia Dortmund frente al Real Madrid este sábado a las 21:00 horas. El técnico alemán recordó que "tampoco éramos favoritos para eliminar al Atlético y al París Saint-Germain. Ni siquiera lo éramos para pasar en el grupo que nos tocó junto al Milan, Newcastle y PSG, pero estamos aquí"

Ambición teutona

Terzic también recordó que "las finales se ganan, no se juegan. No estamos aquí en Wembley sólo para ver mañana cómo el Real Madrid gana el próximo trofeo". El teutón sabe que son un incómodo y no es algo casual, es algo muy planificado: "Por supuesto que hay cosas en nuestro juego que no les gustan. Nos preparamos muy bien para eso como equipo y eso nos da una buena sensación en este momento".

El entrenador estuvo acompañado en la comparecencia de Julian Brandt y de Nico Schlotterbeck. El primero se mostró confiado y feliz por estar en Wembley: "En el partido ante el Real Madrid también se trata de disfrutar el momento y el juego, absorberlo todo. Jugamos en uno de los estadios más bellos del mundo contra uno de los mejores oponentes del mundo. No se me ocurre nada mejor que hacer este sábado".

Sujetar al ataque blanco

Schlotterbeck, por su parte, habló de las conversación que tuvo con Reus y Hummels a propósito de la final que jugaron en 2013 en Wembley con el Borussia ante el Bayern: "Ambos me dijeron que el partido fue diferente a un partido normal de la Bundesliga. Aquí tenemos algo así como un partido en casa porque principalmente tenemos a nuestros aficionados detrás de nosotros". El central también tuvo palabras de elogio para Hummels, su compañero en el eje de la zaga: "Siempre estoy feliz cuando juego al lado de Mats. Puedo aprender mucho de él, me da mucha estabilidad. Solía ser un modelo a seguir, ahora es un amigo y compañero de equipo ".

Y Schloti terminó hablando de las claves del partido ante los blancos y apuntó que "si mantenemos a Bellingham, Vinícius y Rodrygo bajo control mañana, tenemos muchas posibilidades de ganar”. Brandt, por su parte, quiso restar trascendencia a la circunstancia de que se estrenasen en una final de la Champions muchos de sus compañeros: "Aquí todo es un poco más grande. Pero puedes hacer que la vida cotidiana sea lo más normal posible, eso es lo que intentaremos durante las próximas 24 horas. Pero el hecho es que nunca has experimentado esto y cualquier cosa en este contexto también está sobredimensionada”.