Fernando Silva: "Soy español y andorrano, pero el miércoles voy con Andorra"

Los caminos del fútbol y de la vida a veces siguen senderos algo caprichosos y difíciles de explicar. Eso justamente es lo que está pensando Fernando Silva (Barcelona, 1977) criado en Extremadura, aunque emigrante a edad temprana para buscarse la vida jugando al fútbol. Llegó hasta Andorra, donde vistió los colores del equipo local, que hasta esta temporada ha estado jugando en Segunda División y que es de sobra conocido por estar presidido por Gerard Piqué. De allí también es su actual mujer, con la que contrajo matrimonio a principios de siglo. Estos dos ingredientes fueron clave en la receta que le llevó a nacionalizarse andorrano a enfundarse la elástica de la selección tricolor.

Allí, sumó más de medio centenar de internacionalidades -53- y tuvo un debut muy especial ante una potente selección española sub-21 en la que estaban futuros campeones del mundo com o Pepe Reina, David Villa o David Silva. Su polivalencia y las necesidades del guión le permitió jugar como delantero centro y acabar sus días como central en una dilatada carrera que acabó en su tierra con casi 40 años.

En su retina hay encuentros que no olvida ante selecciones de primer nivel como Países Bajos, Croacia, Rusia y sobre todo, Inglaterra. Se ha enfrentado a Arshavin, Van Nistelrooy, Ashley Cole o el mismísimo David Beckham. Pero sobre todo, recuerda su visita a los grandes escenarios del fútbol europeo. "Es indescriptible jugar en esos estadios. Cuando nos concentramos con la selección, cambiaba mucho el panorama con respecto a lo que veíamos con nuestros clubes. Wembley me pareció impresionante. Estuve también en Old Trafford y es algo que es imposible describir", explica.

Selección humilde

Andorra, como le pasa a otro buen puñado de selecciones de pequeños países del viejo continente, está actualmente lejos de poder pelear por acudir a las grandes citas y se conforman con otros objetivos más acordes a su infraestructura. "Éramos una selección humilde. Con muchas ganas de crecer y hacer cosas bien, pero era obvia la diferencia que había entre cualquier potencia mundial y nosotros", apunta el propio Silva.

No obstante, cuando saltaban al verde, trataban de competir con todo lo que tenían, pese a que sabían que se enfrentaban a combinados de jugadores profesionales y, en muchos casos, a figuras mundiales de este deporte. Por ello, los resultados, aunque fueran predecibles, no siempre dejaban buen sabor de boca en el vestuario andorrano. "A ilusión no nos ganaba nadie, pero cuando te metían tantos goles, siempre dolía. Cuando estás en el campo, no te pones a ver a quién te estás enfrentando", declara. La diferencia de nivel con sus rivales se vio también reflejado en sus modestos guarismos, anotando dos goles durante su periplo con la tricolor. Ambos fueron lejos del principado. Uno en Armenia y otro en Estonia.

Una sorpresa especial

Pero si el camino de Fernando Silva ha sido muy singular, mayor aún ha sido la casualidad que le ha tocado vivir con un duelo entre sus dos países en su tierra. España y Andorra se enfrentarán este miércoles en el Nuevo Vivero. Allí no faltará un Silva que describe emocionado este capricho del fútbol. "Es una sorpresa. No me lo esperaba. Es para mí muy especial. Una es la que ves desde pequeño en la tele y otra la que has sentido y sientes", detalla.

Sí se moja sobre cuál es su favorita, aunque admite que es una emoción que no resulta del todo sencilla de digerir en su fuero interno. "Tengo el corazón partido. Soy español y andorrano. He defendido más de 50 veces los colores de Andorra y todo lo que he vivido me hace declinarme por ellos", asegura. Sobre este envite no oculta sus sentimientos después de un buen puñado de años vistiendo la camiseta de la selección. "Será especial porque se reavivan muchos recuerdos. Es algo bonito", añade.

Y es que este España-Andorra, además de traer a nombres como Dani Carvajal, Rodri, Unai Simón, o un largo etcétera entre los convocados por Luis de la Fuente, también es un partido que siginfica mucho para un protagonista en clave regional cuyo paso por esta humilde selección hizo poner los focos sobre este jugador de la tierra en estos grandes partidos.