Ayoze, Vivian, Aleix García, Baena... ¿Qué tres jugadores descartará Luis de la Fuente para la Eurocopa?

Escoger rivales como Andorra (número 164 del ranking FIFA) provoca situaciones como la vivida en Badajoz, donde la selección ganó cómodamente 5-0. Son duelos de escasa exigencia que son útiles en la medida en que los jugadores se los tomen en serio. A De la Fuente, el compromiso le ha llevado a reflexionar sobre los tres descartes que hará públicos este viernes de cara a la Eurocopa que empieza el viernes 14 en Alemania. Dani Vivian, Aleix García, Ayoze Pérez y Álex Baena son, en principio, los jugadores que han venido a jugarse el pan. Toda vez que Fermín, pese al 'overbooking' de mediocampistas y su condición de novato, es un jugador posicionado en un escalón superior.

Ayoze ejerció de '9': gol y asistencia

El caso de Ayoze es paradigmático de como un buen final de temporada y una correcta disposición en un partido sin mayor interés pueden avivar un debate que partía de las cenizas. El atacante del Betis, aunque deseado por otros, acaparó la atención en el Nuevo Vivero con un gol, una asistencia y todo ello vistiendo el '9'. "Es un sueño. Estoy disfrutando muchísimo de esta experiencia y demostrando que tengo posibilidades de estar en la Eurocopa. Puedo aportar cifras", reconocía el delantero tras cuajar un gran partidos.

El talentoso extremo canario pudo incluso lograr un doblete con una 'tijera' que le habría puesto todavía más en el foco. De hecho, una de las imágenes más comentadas del partido fue la reacción de Luis de la Fuente tras el tanto de Ayoze. Brazos cruzados y mirada al suelo, consciente de que las virtudes del jugador del Betis pueden serle útiles en Alemania. "Que demuestre este nivel él y otros no me sorprende. Visto el partido, creo que esta selección puede hacer algo importante", despejó el seleccionador en rueda de prensa.

La reacción de Luis de la Fuente.... pic.twitter.com/EqjqjfuAEX — 𝐏𝐄𝐓𝐄𝐑 GⓂ️/ Te Quiero Betis (@petergm1907) June 5, 2024

El 27 de mayo, en el anuncio de la prelista, De la Fuente se mostró muy seguro al decir que podría dar ese mismo día la lista de los 26 que estarán en la Eurocopa. Sin embargo, el de Haro afirma que la concentración de estos días le ha cambiado el paso. "Después de convivir unos días y las experiencias, desde luego que los lazos y los vínculos han crecido. Ahora ya forman parte de nuestra familia. No es que nos generen dudas. Todos tienen la capacidad y el talento de poder estar en cualquier lista. No puedo dar más pistas por respeto a los jugadores porque son merecedores de estar en la lista final", aseguró.

Vivian, el central sacrificado de la selección

En cualquier caso, los futbolistas descartados estarán hasta el final de la concentración previa a viajar a tierras germanas que terminará tras el partido frente a Irlanda del Norte de este sábado en Son Moix (21.30 horas). Pase lo que pase con los descartes, han tenido la oportunidad de convencer o no al seleccionador. Es el caso de Dani Vivian, central del Athletic, uno de los hombres que desde el momento de conocerse la prelista apareció en el apartado de los descartados. Es uno de los jugadores que disputó los 90 minutos en Badajoz.

En principio, los centrales de España serán Nacho, que junto a Carvajal y Joselu serán los últimos en incorporarse a la selección; Le Normand, Laporte y Cubarsí. Mayor es la disputa en el centro del campo, donde Aleix García, jugador del Girona, se disputará un puesto con Álex Baena. Fermín, a pesar de que hace tan solo un año estaba en Primera RFEF, ha irrumpido en el seno de España con la misma fuerza que el Barça y está mejor posicionado que el resto.

"No me generan dudas, celebro su rendimiento"

Finalmente está la problemática de Ayoze. En su caso, hacerle hueco supondría sacrificar a algún hombre de peso y con más experiencia en el ataque de la selección. Otra fórmula, más factible, es aplicar un descarte extra en el centro del campo para sumar un recurso ofensivo polivalente como el del canario.

"Dolor de cabeza, no. Al contrario, la certeza de que no me equivoco porque están todos a un nivel muy bueno. Me dan total y absoluta garantía. Celebro que hayan tenido este rendimiento y que demuestren que estén al nivel. No me generan duda, lo celebro. Elija al que elija, aunque ya lo tenía pensado, van a ser muy buenos futbolistas, pero vas descubriendo cosas nuevas. Tienen todo para poder estar en una cita de esta envergadura", zanjaba De la Fuente, deseoso de ofrecer la relación final para quitarse uno de los múltiples quebraderos que tendrá en los próximos días.