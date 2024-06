Impulso definitivo al Sporting desde el motor que impulsa Gijón: "Vamos a ponerle la guinda al año"

Si el Parque Científico y Tecnológico de Gijón es un vivero de emprendimiento, sus residentes también desean que el Sporting emprenda... el camino a Primera División. La primera parada del trayecto es el Espanyol, un envite que se afronta con toda la confianza del mundo. El subidón de verse en el play-off tras una última jornada liguera en la que los rojiblancos no dependían de sí mismos se palpa en el ambiente. En el Parque se asienta Gijón Impulsa y su director, Luis Díaz, precisamente quiere darle un último impulso al equipo para que dé el do de pecho ante los blanquiazules. "Hay un optimismo absoluto", asevera bandera en mano y rodeado por motivos sportinguistas. "Falta ponerle la guinda al año que llevamos. Estoy convencido de que Gijón será una ciudad de Primera, como se merece", asegura Luis Díaz, que fue socio del club en el pasado.

El director de Gijón Impulsa despeja el misterio. "Me encantaría una final contra el Oviedo. No habría nada mejor que ganar al rival en esa última etapa", declara Díaz, que eso sí, echa la pelota al suelo. "El primer paso es el Espanyol", subraya Luis Díaz, que tilda de "notable" la campaña de los de Miguel Ángel Ramírez. "Todos atraviesan baches y a nosotros nos tocó, pero fuimos capaces de recuperarnos en el tramo final", señala Díaz. ¿Cuál es su receta para imponerse esta noche? Ofrece unas pequeñas píldoras._"Hay que tener pocos nervios y creer que se puede. Y tener suerte de cara a gol", recita el director de Gijón Impulsa, que no se olvida del factor de La Mareona. "La afición nunca falla", advierte Díaz, que se atreve incluso con un pronóstico:_2-0. "Creo que marcará alguien de arriba, como Juan Otero, y luego un defensor que se incorpore", proclama.

Mientras Julio Ordieres, Ángel Álvarez, Francisco Suárez, Jorge Pérez e Iván Suárez, de "Izharia Ingeniería", charlan sobre el partido, Cristina Caldueño, de la empresa "Castroalonso" dedicada a la ciberseguridad y derecho digital, ondea enérgicamente una bufanda. No tarda en establecer paralelismos entre el mundo empresarial y el futbolístico. "Hay momentos buenos y malos, como en una empresa, pero hay que estar con el equipo de tu vida siempre", remarca Caldueño, una "sufridora" rojiblanca. Para el choque, pide dos cosas a los de Ramírez: "pasión y sentir los colores". "Si hay esfuerzo y fuerza, arrasaremos seguro", reivindica Cristina Caldueño, cuya madre es "carbayona". Caldueño vivió incluso en Oviedo, pero su piel es roja y blanca. Celebra también el momento que atraviesa el club tras varias campañas donde no se colmaron las expectativas. "El Sporting ha pasado por todo y es lógico que cuando estamos cerca de subir haya más apoyo", explica. Para la cita de hoy, augura un 2-0. "Marcará un canterano, pero no diré quién. Son ellos los que más sienten los colores", desliza. Eva Martín, gerente de "QAlimentaria", estuvo en Elda. "Fue muy emocionante y me impresionó ver a tanta gente joven. Hubo un chico que se pasó un rato llorando porque pensaba que perderíamos", confiesa Martín, madrileña pero cada día más sportinguista. Su hija, de hecho, juega en las categorías inferiores del club.

"No ha sido fácil, pero hemos llegado hasta aquí", subraya Martín, que elogia la "fidelidad" de la hinchada. "La gente lo vive. Se gane o se pierda, quiere al equipo", asegura Martín, que con un ajustado 2-1 esta noche se iría tan contenta para casa. Sobre una hipotética eliminatoria contra el Oviedo, la empresaria mira para otro lado. Se pide al Éibar. Y no por temor a los azules, sino por la tensión que podría generar un derbi con tanto en juego en unas aficiones tan apasionadas. ¿Consejo para los futbolistas de cara a esta noche? "Hay que creer que se puede. Nuestro apoyo lo van a tener y eso ya lo saben", apunta Eva Martín, que ya tiene su entrada. No hay quien le prive de arropar a su Sporting. Es el impulso del Parque Científico Tecnológico a los rojiblancos. Si el campo sonríe y el balón entra, no será el último aliento de la temporada.

