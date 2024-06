Guardiola cierra la puerta a volver al Barça y pide "tiempo y ayuda" para Hansi Flick

De Manchester, tras ganar su cuarta Premier consecutiva, algo nunca visto en Inglaterra, viajó Pep Guardiola hasta Boston la pasada semana para asistir al primer partido de la final de la NBA compartiendo confidencias con Joe Mazzulla, el técnico de los Celtics, con quien ha tejido una buena amistad. Y de Estados Unidos ha volado hasta el Empordà para participar a partir de hoy en el Legends Trophy de Golf, su torneo. Con un cielo encapotado y un incómodo viento amenazando la primera jornada de esa cita compareció el técnico del City.

Habló de todo Guardiola. Y dejó claro algo que ya se sabía, pero ahora es oficial. "¿Si está cerrada la puerta para entrenar al Barça? Sí, está cerrada. Sí, mi puerta está cerrada, somos mayores", bromeó el entrenador del Manchester City en una comparecencia que ha durado 27 minutos. Pero no era broma alguna su afirmación porque acaba contrato en 2025 y lo último que se le pasa por la cabeza es regresar a Barcelona.

"Cuando llegas a un club nuevo siempre necesitas que te ayuden. Hay que intentar que ayuden desde dentro a Flick y tenga un apoyo total. No se puede ser campeón en septiembre u octubre" Pep Guardiola — Técnico del Manchester City

Tuvo tiempo más que suficiente para analizar todo, tras recordar que después de su paso por Alemania e Inglaterra no tiene dudas de que "el banquillo del Barça es de los más complicados porque debes gestionar muchos casos. En Manchester todo lo que hacemos queda dentro y en el Barca todo se sabe", dijo el técnico catalán.

Elogios a Flick

De ahí que haya pedido "tiempo" para Hansi Flick, a quien ha elogiado por su trabajo en el Bayern Múnich. "Lo ganó todo y jugando muy bien”. Pero no solo reclamaba tiempo Guardiola para el nuevo entrenador del Barcelona. "Nos hemos visto un par de veces en Manchester y lo que hizo con el Bayern es extraordinario, tiene experiencia internacional", dijo.

Laporta y Hansi Flick, a su llegada a Colonia para asistir a la final de la Champions de balonmano. / @FCBARCELONA

Pero Guardiola no solo elogió al técnico alemán sino que pedía algo más, sobre todo a la gente que le acompaña en el club. "Cuando llegas a un club nuevo siempre necesitas que te ayuden. Hay que intentar que le ayuden desde dentro y tenga un apoyo total. Se tiene que ir poco a poco", aseguró Guardiola, recordando que "no se puede ser campeón en septiembre u octubre. Darle tiempo estaría bien".

"¿Xavi? Lo que es seguro es que no es mi culpa. Esto es seguro. Llevo 14 años, bueno 12 o 11 fuera de Barcelona. No soy sospechoso en este sentido" — Técnico del Manchester City

"Hansi es un chico, bueno una persona extraordinaria, que tiene muchas ganas. Muchas. Pero necesita su tiempo", indicó el técnico del City, quien solo alzó la voz cuando se abordó las comparaciones que ha tenido que escuchar Xavi durante sus dos años y medio en el Barça han sido fundamentales en su salida, influyendo negativamente en el ya extécnico azulgrana.

Joan Laporta y Xavi Hernández el 25 de abril de 2024. / JORDI COTRINA

"Lo que es seguro es que no es mi culpa. Esto es seguro. Llevo 14 años, bueno 12 o 11 fuera de Barcelona. No soy sospechoso en este sentido", contó con energía el técnico del City. “Preguntarlo a quien hace las comparaciones, yo no las he hecho”, sentenció Guardiola, quien recalcó que Xavi "seguro que va a encontrar su nuevo reto".

"¿Bernardo Silva? Esa es una pregunta para el director deportivo del Barça, no para Txiki. Se ha hablado muchos años de esta situación, pero nadie ha llamado a Txiki" Pep Guardiola — Técnico del City

Igual de contundente se mostró al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Bernardo Silva recale en el Barcelona. "Esa es una pregunta para el director deportivo del Barça, no para Txiki. Si se quiere a un jugador se debe llamar. Se ha hablado muchos años de esta situación, pero nadie ha llamado a Txiki. Ojalá se quede. Es un jugador fundamental para nosotros, es una maravilla de persona. Si se quiere a un jugador los directores deportivos deben llamar. Y en este caso no ha pasado nunca”.

"El Barça tiene muy buena plantilla"

En ese sentido, Guardiola concretó que el Barça "tiene muy buena plantilla", capaz, además, como es de adaptarse "a muchos estilos". Cree el técnico que Flick dispondrá "de jóvenes con mucho talento y futbolistas muy experimentados", dispuestos a integrarse en diversas fórmulas tácticas. Aunque todo pasa, según Guardiola, por darle el apoyo interno necesario al técnico alemán.

"Lo de Lamine Yamal y Pau Cubarsí ha sido una sorpresa y una demostración de que la cantera nunca te falla. No sabes por qué, pero nunca te falla" Pep Guardiola — Técnico del Manchester City

"Para él es todo nuevo. Y todo necesita su tiempo, hay que desearle lo mejor. Dejémosle que empiece a ver cómo van las cosas. En el Bayern controlaba muchas cosas, no solo lo táctico", subrayó el entrenador del Manchester City, subrayando que la aparición de jóvenes talentos como Lamine Yamal o Pau Cubarsí "ha sido una sorpresa y una demostración de que la cantera nunca te falla. No sabes por qué, pero nunca te falla. Nosotros acompañábamos a los jugadores más consolidados, ellos, en cambio, en un mes han sido decisivos. Pero hay que darles tiempo y rodearlos bien".