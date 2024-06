La ilusión se vive más cuando se es un niño. Muchos de ellos van al campo cada semana con la esperanza de que algún jugador del Real Oviedo pase por su lado para conseguir una camiseta de sus ídolos. Aunque hay muchos otros que se conforman con la victoria de los azules, los suyos. Es el claro ejemplo de Elena G. Beovidez, una joven oviedista de nueve años que elaboraba una gran cartulina en apoyo a los jugadores carbayones minutos antes de que empezara el partido en el Tartiere.

De la 1 a la 5. Hinchas del Oviedo en plena euforia. 6. Por la izquierda, Astrid Beovidez, Yasmin Beovidez, Jenni Beovidez, Alberto Valdés, Cristina Espín, Elena G. Beovidez, Marga Lago y José Beovidez. 7. David Blanco, Iván Gómez y Lucía Serrano. 8. El Real Oviedo Genuine, en la previa del partido. 9. Un grupo de aficionados del Oviedo de todas las edades. 10. La hinchada azul, esperando por el autobús del equipo. 11. Elena González, aficionada del Espanyol. / Joaquín A. Cuesta

"Yo no quiero que nadie me regale nada, simplemente pido que los jugadores den lo mejor de sí mismos y que podamos ascender a Primera División, que nos lo merecemos", dijo la pequeña acompañada por su numerosa familia, en un bar próximo al municipal carbayón.

El oviedismo germina desde la cuna / Joaquín A. Cuesta

Como ella, cientos de niños junto a sus familias disfrutaron de uno de los recibimientos más multitudinarios de las últimas décadas. Era de esperar, claro. El Real Oviedo se juega el ascenso a la categoría de oro del fútbol español y eso se notó a la hora de elaborar la convocatoria. Horas antes del encuentro, los aledaños del Tartiere eran una caldera. Millares de aficionados se concentraron en las calles próximas al estadio para ver cómo llegaban los jugadores. Fue un recibimiento un tanto diferente a los de encuentros pasados. La Policía llevó a cabo un exhaustivo plan de seguridad debido a los ruegos del club azul para evitar cualquier problema en un día de fiesta. La gente no pudo esta salir de la acera y saltar a la calzada, pero el dispositivo fue un éxito. Ningún altercado y un recibimiento digno de Primera División. Por allí estaban Iván Gómez, David Blanco y Lucía Serrano, tres amigos que no quisieron perderse la previa azul. Confiados en el que el equipo logrará el objetivo, pronosticaron un resultado abultado. "La eliminatoria se resuelve hoy (por ayer) con un 3-0 con goles de Bastón, Alemão y Cazorla, que entrará al final para darnos el ascenso", aseguraron. Poco después de que pasara el autocar, la multitud se distribuyó por los distintos bares de la zona, aunque el humo de las bengalas permanecía en el ambiente, tanto, que casi costaba no chocarse con la gente. Prendas blancas teñidas con los polvos de los artefactos de animación y deportivas totalmente calcinadas. "Pero merece la pena. Llego a casa y las tiro, no hay problema", confesó Rafa Giralde, con los zapatos totalmente destrozados. "Esto es el Oviedo, como si se me queman las cejas", bromeó.

El oviedismo germina desde la cuna / Joaquín A. Cuesta

Un recibimiento que se culminó en el Tartiere con largas colas para entrar ya una hora antes de que comenzara el partido. Nadie se quería perder el calentamiento de los futbolistas y a Melendi cantando el "Volveremos" antes de que el balón echara a rodar.

El oviedismo germina desde la cuna / Joaquín A. Cuesta

Apoyados en las vallas dentro del campo, decenas de niños junto a sus pancartas. Alguno tendría suerte y marcharía con algún regalo. Otros, simplemente, solo quieren "ver ganar al Oviedo". Y es que el oviedismo germina desde la cuna.

El oviedismo germina desde la cuna / Joaquín A. Cuesta

Suscríbete para seguir leyendo