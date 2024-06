Orlegi Sports ha puesto sobre la mesa un importante intercambio entre dos cromos del mismo Grupo. La jugada es la siguiente: la dirección de la organización plantea que el hueco que dejaría en el Sporting la salida de Djuka con destino al Atlas sea también ocupado por otro jugador del club de Guadalajara como es el atacante Jordy Caicedo, que esta campaña ha estado cedido en el Tigres. La operación fue avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA ayer en su edición digital. En Orlegi entienden que el movimiento es interesante y beneficioso para los dos clubes y jugadores. Djuka y Caicedo no atraviesan sus mejores momentos deportivos. Tienen contratos largos. Y en la comisión deportiva no dudan de su nivel. Por lo que creen que un cambio de aires puede ser ventajoso. El Atlas busca a un "9", y el Sporting, también.

Orlegi trabaja en un trueque: Caicedo al Sporting y Djuka al Atlas / A. Menéndez

Esta idea lleva semanas cocinándose, aunque se ha tratado con sumo hermetismo. Ninguno de los jugadores sabía que su futuro estaba vinculado al otro. El destino vuelve a reunir las carreras de estos dos puntas, que no se conocen de nada más allá de coincidir el pasado verano en el amistoso entre el Atlas y el Sporting que se disputó en el estadio de Jalisco, y donde Caicedo, por cierto, dio bastante lata a la defensa del equipo gijonés. Ramírez, después, lo ensalzó mucho en sala de prensa. Porque en el ocaso del mercado de verano de 2021 Djurdjevic estuvo literalmente a un paso de sre traspasado al Rayo, y el Sporting tenía muy avanzado el acuerdo con su relevo que no era otro que el mismo Caicedo, entonces en el CSKA de Sofía.

El negocio ahora está avanzado, pero faltan aspectos para cerrar el trato. Uno, clave, el sí definitivo de Djurdjevic a ser movido al Atlas. Si no se produce esa parte la operación no saldrá adelante. La ficha de Caicedo es prohibitiva dentro del encaje del tope salarial del Sporting si Djuka sigue en Mareo. O uno u otro. Nunca los dos en ninguno de los dos clubes. Aunque el dinero llegue del mismo fondo, hay unas reglas financieras que cumplir en España. El capitán del Sporting ha mantenido en los últimos días contactos con miembros de la dirección deportiva rojinegra. Pero aún no ha dado el visto bueno a salir a México preocupado por situaciones más personales que deportivas. De momento está descansando con los suyos, y ha pedido un poco de tiempo antes de tomar una decisión definitiva. Quiere hablar con Rubén Albés para que este le comente sus intenciones de futuro y encaje en el proyecto. La otra parte del trato está lista. Caicedo, de 26 años, se encuentra estos días concentrado con su selección de Ecuador disputando la Copa de América. De hecho, disputó once minutos en la derrota ante Venezuela del debut de la Tricolor. Pero está al tanto del interés del Sporting y del avance de las negociaciones. Ya ha dado su "ok" a llegar al club rojiblanco, como también desveló este periódico. Caicedo llegaría a la entidad rojiblanca cedido por una temporada (2025). Sería entre comillas una cesión desde el Atlas. Es factible que Djuka también pueda salir al club de Guadalajara por una campaña, y no por tres, como se preveía inicialmente. Aunque es un aspecto a tratar entre las partes. De momento, Djuka, que mantiene contactos con los dirigentes del Atlas, sigue sin confirmar su visto bueno a la operación. Otro jugador que gusta en Mareo es Lander Olaetxea, que acaba contrato con el Albacete. Y es del gusto de Albés. Pero sin salidas en la medular, es inviable. Sin bajas, nada.

Caicedo ya estuvo a un paso. Jordy Caicedo estuvo a nada de ser el delantero del Sporting en la temporada 2021-2022. La operación con el CSKA de Sofía estaba muy avanzada porque horas antes el club rojiblanco había dejada sellada la venta de Djuka al Rayo Vallecano por más de 4 millones de euros. La operación estaba prácticamente hecha, pero a última hora no se llegó a un acuerdo total por alguna diferencia económica tras horas muy intensas. El Sporting pagaba 2 millones de euros al CSKA. Los pagaba en cuatro plazos. Caicedo llegaba con un contrato de cinco años que era progresivo. El primer año cobraría 400.000 euros brutos, y el último, 675.000. Se le protegía con una cláusula de 15 millones de euros en Segunda. El doble (30), en Primera.

