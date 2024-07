Alcaraz, tras ganar su segundo Wimbledon: "No, no ha sido mi mejor partido"

"Es increíble estar en la misma mesa que Novak y otros grandes campeones. Yo todavía no me considero un campeón, no como ellos, pero intento seguir construyendo mi camino. Es un gran honor para mí", ha advertido Carlos Alcaraz tras encadenar su segundo Wimbledon consecutivo superando con hasta relativa comodidad a Novak Djokovic en dos horas y 27 minutos. "No ha sido mi mejor partido", ha recalcado.

"Obviamente no es el resultado que quería, especialmente en los dos primeros sets mi nivel de tenis no estuvo a la altura", ha reconocido el tenista serbio, entregado al talento de su rival español. "Le doy el mérito a Carlos, jugó un increíble tenis, muy completo desde el fondo de la pista y con el saque. Lo tuvo todo hoy", ha confesado Djokovic.

"Ha sido un partido muy, muy completo. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo. Ha sido complicado para afrontar mentalmente. Empecé con muchos nervios, pero luego estuve muy calmado, con las ideas muy claras", ha dicho Alcaraz.

"Ha sido un buen partido, pero no de los mejores, aunque sí he gestionado las situaciones de una manera increíble", ha añadido el tenista murciano.

"Un gran saque"

"Empezar arriba siempre ayuda porque se te van los nervios. En el primer y segundo set, él no ha jugado al nivel que suele. Ha hecho errores que he aprovechado porque así jugué más calmado en el tercer set", ha explicado Carlos Alcaraz, quien ha dicho que ha hecho "un gran partido con el saque".

Pero sostuvo hasta en un par de ocasiones que no era el partido perfecto. "No, no. He jugado mejor otras veces", ha reconocido Alcaraz, quien está "viviendo un gran subidón, son sueños que vamos cumpliendo poco a poco. Esto es algo maravilloso, increíble. Es un torneo que ojalá vengamos durante los próximos 15 años", ha precisado el tenista murciano.