Las aficiones del Real Oviedo y Sporting, ilusionadas con el mercado de fichajes y los nuevos entrenadores: "Hay que darles un voto de confianza"

Real Oviedo y Real Sporting se han reforzado en estos primeros días de mercado con varios fichajes. Los seguidores de ambos equipos ansían ver a los nuevos jugadores sobre el césped del Carlos Tartiere y de El Molinón, y bajo los mandos de dos nuevos entrenadores: Javi Calleja, en el banquillo de los azules, y, Rubén Albés en el de los rojiblancos.

El Real Oviedo ha incorporado varios futbolistas para reforzar sus filas. Entre ellos, se encuentran: Aarón Escandell (UD Las Palmas), Rahim Alhassane (Recreativo de Huelva), Alberto del Moral (Villarreal B), Daniel Paraschiv (FC Hermannstadt) y Kwasi Sibo (SD Amorebieta). A la espera de más incorporaciones, estos son los jugadores que están ya a las órdenes de Javier Calleja. El técnico madrileño prepara una pretemporada exigente en la que se enfrentarán, entre otros conjuntos, contra dos equipos de Primera División: los madrileños Leganés y Getafe.

El Real Sporting, por su parte, ha incorporado a Jesús Bernal (Racing de Ferrol), Lander Olaetxea (Albacete Balompié), Eric Curbelo (UD Las Palmas) y Jordy Caicedo (Atlas), además de Juan Otero, que estuvo cedido en Gijón las dos últimas temporadas. Al igual que la afición ovetense, El Molinón espera ver el debut del nuevo entrenador, Rubén Albés, que tiene el objetivo de guiar al equipo a conseguir el ansiado ascenso.

A la espera de verlos en acción, se esperan grandes cosas de las incorporaciones. Los aficionados azules se muestran ilusionados, aunque prefieren ser cautos y valorar a los jugadores con la temporada empezada: “Lo que va llegando parece que tiene buena pinta, pero habrá que esperar a que lleguen más refuerzos”, explica Alberto Boves, socio y aficionado de 67 años.

Carlos García, seguidor del Oviedo de 44 años, comenta que “los fichajes son una incógnita. Para subir a Primera División hay que traer gente más contrastada”, aunque añade: “Hay que darle una oportunidad a la dirección deportiva, porque está fichando bien en los últimos años, merecen crédito”. Carlos Martínez -aficionado y socio de 48 años- comparte la misma opinión, “hay que verlos durante la pretemporada y las primeras jornadas. Hay que darles un poco de tiempo”.

En el caso de los sportinguistas, estos confían en la experiencia de los nuevos jugadores en esta categoría. Abilio Rodríguez, socio del Sporting desde hace más de 40 años, apunta: "Me parecen bastante buenos, sobre todo el colombiano Otero. Me parece un acierto porque lo ha hecho bien esta temporada. Los otros, en teoría, son buenos, pero veremos ahora, a la hora de la verdad, qué tal se arreglan".

Pelayo y Alejandro Álvarez, dos hermanos que hacían cola para renovar su abono en El Molinón, señalan que la clave está en la experiencia: "Que conozcan la categoría es un punto importante. En el caso de Caicedo, igual le cuesta más adaptarse. Otero es un gran fichaje que ya conocemos y sé que el Sporting ha hecho un esfuerzo para traerlo, eso me gustó mucho". Javier Ordoño, que también esperaba para renovar su carnet, exclama: "Son buenos, si los delanteros aciertan a meter algún gol, mejoraremos seguro".

La ilusión también está puesta en los banquillos

La expectación ante la llegada de los nuevos técnicos es enorme. Calleja es un veterano de Primera División mientras que Albés viene de hacer grandes cosas en el Albacete y conoce la categoría. El oviedismo deposita en el nuevo entrenador su confianza. Boves afirma que “es el indicado, el mejor fichaje que podríamos haber hecho, hay confianza en él”. Díaz completa: “Me ilusiona, de las opciones que había me parece la más interesante y la que más juego puede dar”.

Igor Sarasola

Y es que el técnico madrileño es un míster que conoce de sobra el fútbol español, y eso gusta entre los aficionados: “Es cierto que en otros equipos como el Villarreal lo hizo bien, siempre y cuando le den un equipo con garantías, podría luchar por los puestos de ascenso”.

Los aficionados del conjunto gijonés ven con buenos ojos la llegada de Albés. "Hay que dar un voto de confianza. Es un chaval joven y tiene buena fama, aspira a mucho. Veremos que tal", explica Abilio. Fernando Luis de la Vega, que no se ha pedido ni un partido del Sporting aunque no sea socio, admite: "No conozco al nuevo entrenador, pero he oído que lo ha hecho bien y hay que confiar en él".

Los hermanos Álvarez Abad advierten de la exigencia que imprime El Molinón a los nuevos jugadores: "Conoce la categoría y es mejor un entrenador estilo Miguel Ángel Ramírez, que juega al ataque, que no un estilo Álvaro Cervera, más defensivo. Eso me gusta, y hay que confiar en él. En el Albacete ha estado haciéndolo bien. Luego El Molinón aprieta, a ver cómo se las arregla".

Los aficionados piden más refuerzos

Entre los oviedistas, Daniel Fernández, de 39 años, comenta: “Si pudiese traer a alguien sería a Mata, claramente, con él y Cazorla tendríamos un buen equipo”. Martínez añade que “habría que tirar por un delantero, a lo mejor Jon Bautista podría encajar”. García, por su parte, considera que hay otras posiciones que reforzar y reclama el regreso de uno de los ídolos de la grada: “Me gustaría que trajesen a Gastón Brugman de vuelta, necesitamos gente contrastada en medio campo”.

El sportinguismo cree que aún queda mucho por hacer. Ordoño apunta: "Hace falta todavía un delantero de referencia y un mediapunta, que sepa organizar el juego en la zona de ataque". Juan Ingelmo, por otra parte, opina que quedan otros puestos por cubrir: "Creo que hay que reforzar la defensa, pero el resto está bien. Lo importante es trabajar la unión de equipo, el ánimo entre todos. Eso nos hará ganar más partidos". Los hermanos Álvarez afirman que aún quedan incorporaciones por hacer: "Hacen falta reforzar el lateral derecho, un tercer central, un organizador, y por supuesto, un delantero 'killer', que nos hizo mucha mella no tenerlo en la última parte de la temporada. Un extremo quizás podría estar bien, ceder a Dani Queipo y traer otro tipo de extremo". Abilio apuesta también por fichar para las bandas: "Hay que reforzar el lateral derecho, que solo está Guille Rosas, y dos extremos seguramente, uno por cada lado, al marchar Haissem Hassan de vuelta al Villarreal".

Todavía queda un mes para que empiece a rodar el balón, pero ambas aficiones ya pueden ir haciéndose una idea de los proyectos que Real Oviedo y Real Sporting están llevando a cabo para la nueva temporada. El objetivo sigue siendo el mismo, animados por la campaña anterior: lograr el ansiado ascenso.