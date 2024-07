España aprueba el penúltimo examen antes de París 2024

España venció a la selección argentina por 76-72 en el primero de los dos amistosos que disputará antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, un partido que se decidió en el último segundo gracias a un tapón de Usman Garuba sobre Campazzo. Santi Aldama (14) y Willy Hernangomez (13) fueron los mejores en pista para Sergio Scariolo ante la ausencia de Lorenzo Brown.

Ambos conjuntos sabían que este partido era más que un amistoso y así lo demostraron desde el pitido inicial, imponiendo un ritmo alto en ataque y sin guardarse nada en lo físico. Dos triples consecutivos de Llull y Xabier López-Arosetegui distanciaban a los de Scariolo por primera vez en el marcador (14-6) ante una Argentina que dejaba espacios en cancha. Willy Hernangomez, por su parte, empezaba a hacer de las suyas en la pintura, uno de los MVP's del preolímpico de Valencia y puntal ofensivo del equipo.

España pone la directa

Campazzo, con poco protagonismo en los primeros compases de partido, despertó a la albiceleste y anotó su primera canasta de la noche, aunque los españoles seguían sin perdonar desde la larga distancia, ahora con Santi Aldama sumándose a la fiesta (23-15). Usman Garuba saltó a pista como líder de la segunda unidad y consiguió instalar la velocidad de crucero para mantener a 'La Familia' con un colchón considerable en el luminoso. Final del primer cuarto favorable a los españoles (29-18) con un Aldama sobresaliente (8p).

Los de Pablo Prigioni, que tan solo anotaron 2 de los primeros 12 lanzamientos exteriores, consiguieron detener el vendaval ofensivo español en el arranque del segundo periodo y les negaron una canasta en los primeros cuatro minutos, aunque no remataban en el otro lado del aro. 'Lapro' acercaba a los argentinos tímidamente pero Abrines, por partida doble, devolvía el golpe con dos triples tras bloqueo para el 42-32. España dominaba en ambos lados y, pese a la reacción argentina comandada por Juani Marcos, un triple inverosímil sobre la bocina de Sergio Llull concluía la primera parte por 51-42. Los pupilos de Scariolo exhibían su mejor puntería hasta el momento, con un 53% de acierto en triples.

Reacción albiceleste

Siete puntos rápidos de Vaulet y Juan Fernández, los dos máximos artilleros de los visitantes, abrían la lata en el tercer periodo para Argentina, que veía como los balones empezaban a entrar con mayor regularidad (53-49) . España pasaba por su peor momento y mostraba su cara más frágil atrás. La albiceleste rompía el entramado defensivo de Scariolo y se ponía por delante en el marcador por primera vez desde el arranque del encuentro con una bandeja de Bressan (58-59), pero el cuadro español respondía al momento. Todo por decidirse en los últimos y definitivos diez minutos (63-59).

Aldama estuvo sobresaliente ante Argentino / / EFE

Las dos selecciones no se dejaron nada en la recámara y sacaron todo el arsenal ofensivo en el último cuarto. Brizuela 'picaba' en la penetración a canasta, pero Campazzo cogía las riendas del partido y exhibía su mejor baloncesto. Empate a falta de cinco minutos (67-67). Brussino, desde la esquina, no fallaba y silenciaba el pabellón. En el último minuto, los árbitros anularon un triple de Aldama en una acción que tuvo que ser revisada, aunque López Arostegui no falló los tres tiros libres. En la acción posterior, la última del encuentro, Garuba selló la victoria con un colosal tapón sobre Campazzo. Victoria para España (76-72) en el primero de los dos partidos de preparación para París 2024; jugarán el último ante Puerto Rico.