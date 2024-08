Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: 'Me veía entre la vida y la muerte'

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha intervenido en la madrugada del viernes en el programa El Chiringuito y ha avanzado que ya se encuentra en planta y que espera abandonar el centro hospitalario de Can Ruti de Badalona en las próximas horas tras sufrir un apuñalamiento el miércoles en Mataró.

"Gracias a Dios estoy mucho mejor, me acaban de subir a planta", ha dicho Mounir, para agregar que "tengo que estar más tranquilo por el bien de todos, el mío y el de mi familia. No me queda otra. Hay que pensar que la justicia hará su trabajo. Es lo más importante. Todo tiene solución".

El progenitor de Lamine Yamal ha confesado que, durante la agresión que sufrió, un triple apuñalamiento, "me veía entre la vida y la muerte". Agregó que "claro que tuve miedo, como cualquier ser humano".

De todas formas, espera pasar página cuanto antes: "Ojalá salga lo antes posible. Muchas gracias a todos por el interés".

Cuestionado por la temporada que le aguarda a su hijo en el FC Barcelona, Mounir comentó que "este año el Barça será un gran equipo y haremos grandes cosas".